ИРТТЭК подготовил второе исследование о ситуации с поисками альтернативных маршрутов транспортировки нефти из Казахстана

Специалисты Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) провели исследование, в котором были подробно рассмотрены вероятные варианты транспортировки казахстанской нефти, альтернативные Каспийскому трубопроводному консорциуму. Ранее ИРТТЭК уже проводил аналогичное исследование. В первом исследовании было сделано заключение, что даже полная реализация всех предлагаемых альтернативных проектов не сможет создать конкуренцию КТК.

В докладе подробно рассмотрены варианты создания и развития альтернативных транспортных путей на фоне прогнозируемого роста добычи нефти в республике с нынешних 85-87 млн т годовой добычи до 100-107 млн т к 2024 году. Исследование ИРТТЭК подтверждает наличие достаточного резерва мощностей для транспортировки всего ожидаемого объёма дополнительно добытой нефти.

ИРТТЭК внимательно изучил мнение экспертов обеих стран по данному вопросу. Результатом проведённого исследования стало подтверждение единства экспертного мнения об отсутствии реальных альтернатив КТК.