Искусственный интеллект (ИИ): новая реальность современного бизнеса и общества

Экономист Марат Айдагулов в своей статье «Социальные и экономические аспекты ИИ» проанализировал использование ИИ в различных отраслях бизнеса.

Так, по данным международной компании McKinsey, в 2021 году уже 56% компаний-респондентов со всего мира использовали ИИ хотя бы в одной сфере своей деятельности. Это свидетельствует о постепенном увеличении применения технологий ИИ в бизнес-процессах.

Accenture сообщает, что почти 75% крупных мировых компаний внедрили технологии ИИ в свои бизнес-стратегии, и 40% из них отмечают, что ожидания от внедрения были превзойдены. Национальное исследовательское университетское высшее училище экономики (НИУ ВШЭ) провело исследование и выяснило, что каждое третье крупное предприятие в России уже использует ИИ.

«Интеграция ИИ в бизнес-процессы особенно активна в сфере услуг, где он применяется для оптимизации сервисных операций, усовершенствования продукции и автоматизации контактных центров. Особый интерес у отечественных предпринимателей вызывают речевые технологии, такие как голосовые помощники и чат-боты, а также предсказательная аналитика, работающая с большими объемами данных», — отмечает экономист Марат Айдагулов.

Он также подчеркивает, что активное применение ИИ наблюдается в банковском и страховом секторах. «Сбербанк значительно автоматизировал свои бизнес-процессы, сократив время выдачи кредитов с нескольких недель до всего лишь 7 минут. Крупные торговые сети используют технологии ИИ для анализа и прогнозирования спроса. Также компания Yandex Data Factory разработала технологию «Vision» для анализа изображений и видеопотока, что помогает определять, когда определенный товар заканчивается на полках магазина, облегчая работу сотрудникам», — пишет Айдагулов.

В то же время, некоторые эксперты считают, что замена людей технологическими средствами не приведет к безработице, а может способствовать сокращению рабочих часов и повышению уровня жизни населения. Появление новых технологий открывает больше возможностей для людей, которые могут больше времени уделять своему здоровью, образованию, культурному общению и познанию мира.

«Таким образом, использование ИИ в различных отраслях бизнеса становится все более широко распространенным явлением. Оно приносит значительные выгоды компаниям, улучшает качество услуг и продукции, а также предоставляет новые», — заключает эксперт.