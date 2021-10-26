Искусственный интеллект на мировом рынке: применение ИИ в промышленности, образовании и ритейле

Данные, предоставленные IDC, показывают, что к концу 2021 года российский рынок искусственного интеллекта увеличится на 16% в мире и на 18% в России. Рост спроса на высокие технологии касается не только производства, но и образования, ритейла, менеджмента и коммуникаций.

Первоначально в понятие ИИ входила только автоматизация процессов, но на данный момент идет реализация гораздо более технологически совершенных проектов, основанных на сложных алгоритмах и нейросетях.

На сегодняшний день существует огромный спрос на ИИ-разработки. По информации IDC, мировой рынок ИИ-решений по итогам 2021 года составит 327,5 млрд долларов. Российский рынок — 291 млн долларов по итогам 2020 года.

В России сфера ИИ показывает большой потенциал роста. Так, по прогнозам, к 2024 объем ИИ-технологий увеличится в 80 раз (160,1 млрд рублей). Развитие российских ИИ-разработок движется в сторону оптимизации производства и организации труда.

Спрос на искусственный интеллект

Российские ИТ-разработки применяются не только на территории страны, но и за рубежом. Группа ЛАНИТ — один из лидеров российского ИТ-рынка. Решения входящей в группу компании «Системы компьютерного зрения” применяются в Японии, Китае, США и Европе.

Деятельность компании «Системы компьютерного зрения» направлена на создание ИИ-разработок, которые делают компьютеры способными видеть, анализировать и взаимодействовать с окружающим миром схожими с человеком способами.

В течение последних десяти лет группа ЛАНИТ растила команды специалистов, которые начали более эффективно адаптировать уже созданные разработки, а также сотрудничать с ведущими российскими вузами для реализации новых продуктов. Таким образом, компания активно увеличивала долю ИИ-проектов.

Основной сферой деятельности ЛАНИТ в области искусственного интеллекта является промышленность. Это продиктовано актуальностью данного направления для российского рынка в контексте ИИ-технологий. Так, в отличие от западных компаний ИИ-разработки в России использовались преимущественно для оптимизации функционирования предприятий.

Умный мониторинг дефектов

Один из наиболее распространенных вариантов использования ИИ в промышленности — дефектоскопия. ЛАНИТ размещает камеры, в том числе работающие в тепловом и рентгеновском спектрах, которые обнаруживают дефекты, незаметные для человеческого глаза. Таким образом, при поточном производстве больших объемов продукции ИИ-решения способствуют снижению затрат, повышению качества продукции и эффективности труда.

Помимо этого, использование технологий искусственного интеллекта распространено в фармацевтической отрасли при выявлении и отсеивании бракованных продуктов. Для заводов по производству ампул компания «НОРБИТ» (входит в группу ЛАНИТ) создала роботизированный манипулятор, который извлекает из потока бракованную ампулу и утилизирует ее, не мешая процессу производства.

Искусственный интеллект также используется для учета количества древесины в процессе транспортировки. Так, при перевозке большая часть груза по ряду причин теряется. Разработка «Систем компьютерного зрения» позволяет работникам через мобильные устройства следить за количеством, качеством и типом бревен.

Помимо этого, ИИ используется в процессе управления беспилотным транспортом. В частности, на карьерных самосвалах или в условиях бездорожья. На основе снимков с камеры смартфона технология ЛАНИТ создает 3D-модель города .

Оптимизация для операторов связи

Телекоммуникационная сфера использует искусственный интеллект для реализации коммерческих и инфраструктурных проектов. Одна из разработок ЛАНИТ предугадывает поведение абонента при смене оператора связи. Для этого в паттерне нейросетей заложены определенные действия, которые при этом совершает абонент. Система производит анализ большого объема данных, полученных от оператора, и предоставляет компании необходимую информацию.

Также, ИИ-разработки используются при строительстве базовых станций (вышек 5G). Для оптимизации процесса установки необходимо учитывать материал зданий, находящихся рядом с вышками, чтобы определить распространение сигнала и минимизировать помехи. ИИ дает возможность по снимкам объектов понять, из чего сделаны здания и загрузить информацию в карту распространения сигнала. Карта строится на 3D-модели города, сформированной по снимкам.

Оптимизация работы банкоматов

Для финансовой сферы в 2021 году компания «ЛАН АТМсервис» в составе ЛАНИТ представила решение M3 Cash Management. Система анализирует распределение наличных в банкоматах и благодаря этому оптимизирует их работу.

При подсчете денег в банкоматах многие банки до сих пор применяют простые офисные приложения, что мешает формированию единого системного подхода. Система M3 Cash Management позволяет банку получать прибыль при использовании денег в банкоматах в других направлениях. Наличные таким образом не “замораживаются” в банкомате, и банк или пользуется. Кроме того, технология создает расписание инкассаторских служб, что позволяет уменьшить затраты на инкассацию и сократить время простоя банкоматов из-за недостатка наличных.

Интеллектуальная система автоматизации продаж

Система, созданная подразделением ЛАНИТ, «ЛАНИТ — Би Пи Эм», существенно меняет организацию автоматизированного процесса продаж, начиная от сбора аналитической информации и заканчивая адресными рекомендациями сотрудникам.

Так как объем информации постоянно растет, система предсказывает действия клиентов, персонализирует предложения, выбирает наиболее подходящие каналы взаимодействия, подстраивает стратегии продаж под конкретную ситуацию и помогает сотрудникам принимать сложные решения.

Система с помощью ИИ контролирует производительности продавцов, отслеживает прогресс и рекомендует оптимальный набор действий, который приводит к достижению плана.

Президент группы ЛАНИТ Филипп Генс акцентировал внимание на этическом аспекте использования систем ИИ. Этические и культурные предубеждения, включенные в алгоритмы, оказывают влияние на принятие решений искусственным интеллектом. Поэтому системы ИИ до сих пор требуют контроля со стороны человека.

Распознавание изображений в ритейле и сфере развлечений

Одна из самых используемых ИИ- разработок «ЛАНИТ-Терком»применяется в ритейле. Это система распознавания объектов с помощью изображений — Image Captioning.

Система по фотографии определяет предмет одежды и дает информацию о наличии такого же или похожего в других магазинах. Также Image Captioning помогает автоматически распознавать продукты и производить оплату с помощью смартфона, минуя кассира или терминал.

Адаптивное образование

Компания «ЛАНИТ-Терком» активно создает ИИ-разработки для сферы адаптивного обучения. Машинное обучение позволяет подстроить учебный курс под потребности и особенности конкретного человека. В результате этого ученик получает индивидуальный образовательный трек, что сокращает время учебы и повышает эффективность усвоения материала.

Влияние технологий ИИ в некоторых областях уже стало преобразующим. Экспансия ИИ в ритейл, образовательные технологии, сферу развлечений и банковскую сферу способствует развитию данных отраслей и помогает созданию больших объемов данных для анализа.

На сегодняшний день в составе группы ЛАНИТ в области ИИ работают девять компаний, включая CleverDATA, Datana, SOLUT и Центр компетенций больших данных и искусственного интеллекта.