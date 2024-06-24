В Республике Татарстан состоялась дилерская конференция шинного комплекса KAMA TYRES, приуроченная к 25-летию «Торгового дома «Кама». В мероприятии приняли участие более 125 представителей дилерской и партнерской сети компании – участниками события стали предприятия из России и стран ближнего зарубежья. На конференции были подведены итоги 2023 года, обозначены производственные планы, а также ключевые аспекты дилерской политики и маркетинговой поддержки на 2024 год.

Торговый дом «Кама» был создан в 1999 году и вот уже 25 лет компания активно продвигает продукцию KAMA TYRES на рынке России и за рубежом, выстраивает эффективное взаимодействием с ведущими шинными оптовыми игроками, автопроизводителями и конечными потребителями.

«В прошлом году исполнилось 50 лет с начала производства шинной продукции в Татарстане. За прошедшие годы KAMA TYRES прошел долгий путь от производства легковых камер и шин до производства высокотехнологичных ЦМК шин и шин специального назначения. На текущий момент KAMA TYRES является лидером в области выпуска коммерческих и специализированных шин», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

По итогам 2023 года общая реализация шин KAMA TYRES составила 13,2 млн шин, что на 8% выше прошлого года и на 9% выше 2021 года. При этом активно росли объемы поставок на комплектацию и развивалась реализация на вторичном рынке РФ. «Вторичный рынок России остается ключевым рынком сбыта продукции KAMA TYRES и составляет 80% от всех объемов продаж, это порядка 10,6 млн шин. При этом, по итогам 2023 г. KAMA TYRES доля в общем производстве шин в России составила 35%, что на 6 процентных пункта выше предыдущего года», – рассказал Тимур Шарипов.

Сегодня Торговый дом «Кама» — это легковые, легкогрузовые, грузовые комбинированные, цельнометаллокордные, специальные и сельскохозяйственные шины, а также шины для квадроциклов. В продуктовом портфеле компании представлены торговые марки Viatti, КАМА, KAMA PRO, FORZA и KAMARETREAD – более 500 товарных позиций.