Испытания новых «БЕЛАЗов» могут проходить в карьере комбината «Ураласбест»

Такой пункт зафиксирован в трехсторонней декларации о партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанной сегодня между ОАО «БЕЛАЗ», ПАО «Ураласбест» и ООО «БелТрансЛогистик» в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021».

Свои подписи под документом поставили генеральный директор комбината Юрий Козлов, заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике, директор маркетинг-центра «БЕЛАЗ» Константин Рыльцов и управляющий «БТЛ» Сергей Дзюбенко.

В рамках декларации стороны договорились о партнерстве и стратегическом сотрудничестве при производстве, реализации, эксплуатации и сервисном обслуживании конкурентоспособной карьерной техники.

В частности, предусматривается проведение совместной работы, направленной на модернизацию вновь производимой и находящейся в эксплуатации на комбинате «Ураласбест» карьерной техники, с учетом опыта эксплуатации автосамосвалов «БЕЛАЗ» в карьере Баженовского месторождения.

ООО «БелТрансЛогистик», в свою очередь, согласно декларации станет поставщиком оборудования «БЕЛАЗ» для комбината на 2021-2024 годы. Специалисты компании будут обеспечивать техническую поддержку карьерного транспорта, находящегося в эксплуатации, а также создадут обменный фонд узлов и агрегатов для ремонта техники «БЕЛАЗ», используемых на комбинате.

Как подчеркнул генеральный директор комбината «Ураласбест» Юрий Козлов, подписание соглашения – важный шаг на пути к обеспечению бесперебойной работы техники в карьере Баженовского месторождения.

«Мы давно используем автосамосвалы, произведенные нашими белорусскими коллегами. Многолетний опыт эксплуатации и ремонта позволяет сделать вывод о качестве этой горной техники. У нас в карьере не самые простые условия эксплуатации даже для таких проверенных гигантов, как 130-тонные БЕЛАЗы. Именно поэтому создание ремфонда и обеспечение техподдержки автопарка позволят укрепить уверенность в бесперебойности работы нашего основного технологического передела», – подчеркнул Юрий Козлов.

Напомним, что в 2020 году комбинат «Ураласбест» приобрел для автотранспортного предприятия два новых 130-тонных автосамосвала БЕЛАЗ. Сегодня автопарк комбината насчитывает одиннадцать 130-тонных машин и десять 55-тонных. До конца года на комбинат может быть поставлен еще один 130-тонный БЕЛАЗ.