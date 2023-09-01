Исследование канала ритейл медиа в России анонсировала компания Eshopmedia

Eshopmedia запускает исследование, чтобы изучить перспективы ритейл медиа на российском рынке. Селлеров, рекламные агентства и бренды приглашают присоединиться к проекту.

Про ритейл медиа

Ритейл медиа позволяет рекламодателям коммуницировать с аудиторией и решать маркетинговые задачи на площадках маркетплейсов и онлайн-ритейлеров с использованием инвентаря и/или 1st party данных. Ритейл медиа — это динамично развивающийся новый канал цифровой рекламы, который стал уже третьим по мировому объему после платного поиска и социальной рекламы.

Цели исследования

Проанализировать канал ритейл медиа с точки зрения рекламодателя, найти точки роста, сделать канал более прозрачным и эффективным для брендов и селлеров.

Кто интересен для исследования?

Респонденты, готовые ответить на вопросы анкеты и поделиться своим опытом использования канала ритейл медиа. Среди них:

• Бренды, работающие по модели 1P и 3Р.

• Селлеры.

Какие вопросы будут в анкете?

Для анализа интересен опыт взаимодействия с ритейл медиа, востребованность тех или иных рекламных форматов, удовлетворенность инвентарем, который используется на разных ecommerce-площадках, подходы к оценке эффективности этого канала. Приблизительное время, требующееся на заполнение анкеты — 12 минут.

Что будет с результатами исследования?

Будет проведен анализ результатов исследования и публикация в ведущих деловых СМИ, а также их презентация на конференциях, посвященных digital-рекламе. Презентация результатов исследования предварительно запланирована на октябрь 2023 года.

Что нужно сделать, чтобы принять участие в исследовании?

Связаться с лидером проекта, коммерческим директором компании Eshopmedia Ларисой Юстус по электронной почте lyustus@eshopmedia.ru или в телеграм https://t.me/LaraKrofftt. После короткой валидации на предмет соответствия требованиям респонденту исследования будет предоставлен доступ к анкете.

Анонимность респондентов

Чтобы респонденты исследования были максимально открыты в своих ответах, анкета сделана анонимной. Желающие поделиться своими контактами смогут получить доступ к результатам опроса до официального релиза.

Рабочая группа исследования

Проект проведения исследования инициирован ритейл медиа агентством Eshopmedia. В рабочую группу входят также представители ассоциации, Ozon, Яндекс.Маркета и СберМаркета.

Сроки проведения исследования

Анкеты от респондентов будут приниматься до 7 сентября 2023 года.

Анализ ответов и формирование инсайтов — до 30 сентября 2023 года. Презентация результатов исследования — октябрь 2023 года.