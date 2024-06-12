Исследование консалтинговой компании «Яков и Партнеры»: В России 50% зумеров стали работать больше

Аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и холдинга «Ромир» провели совместное исследование мобильности россиян на рынке труда. По словам экспертов лишь 3% опрошенных попали под сокращение в прошлом году. Еще 4% респондентов признаются, что они могут быть уволены принудительно в 2025 году. Намерены уйти с текущего места работы по собственному желанию 12%. Из них 3% стремятся к открытию своего дела.

Называя главные причины для смены места работы, специалисты говорят о возможности для улучшения условий труда и самореализации, а также более высокой заработной плате. Для лиц, у которых доход является высоким, приоритетным остается продвижение по карьерной лестнице и повышение профессионального уровня.

Выяснилось, что 39% россиян не боятся быть уволенными, они готовы в текущем году уйти с нынешнего места работы, чтобы перейти на другое.

Кроме того, оказалось, что 50% зумеров стали работать больше, а среди других поколений у большинства респондентов работы не прибавилось. Также следует отметить, что более половины россиян с низким доходом не видят себя на текущем месте работы через год.