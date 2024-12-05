Историческая реконструкция битвы за Москву пройдет в кинопарке «Москино»

Гости увидят иммерсивное шоу, парад красноармейцев и постановочные бои, а также смогут попасть на концерт фронтовой музыки.

Масштабную программу, посвященную битве за Москву, представят в кинопарке «Москино» в декабре. Гостей ждут исторические реконструкции, иммерсивные представления и тематические мастер-классы, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Битва за Москву — крупнейшее сражение Великой Отечественной войны. Солдаты, офицеры и сами жители защищали город на протяжении семи месяцев. Их сплоченность переломила ситуацию, это стало первым шагом к Победе. До конца года посетители кинопарка смогут увидеть реконструкцию ключевых событий того времени. Они узнают, как жили и трудились москвичи в далеком 1941-м», — рассказала Наталья Сергунина.

Иммерсивное представление

Контрнаступление советских войск под столицей началось 5 декабря 1941 года. 83 года спустя в кинопарке состоится дебютный показ постановки Игоря Угольникова «Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа».

Погрузиться в историю помогут современные компьютерные и графические технологии, фрагменты кинохроники и фильмов, сценические решения и реалистичные декорации. В проекте используется военная техника — танки, пушки и самолеты Музея техники Вадима Задорожного и студии «Военфильм».

В проекте примут участие актеры и военные реконструкторы. Они не только воссоздадут исторические события, но и постараются передать атмосферу героизма и сплоченности советского народа. В сценарий представления вплетены иммерсивные музыкальные паузы, лирические и поэтические эпизоды. Повествование также дополнят хореографией и специальным видеоконтентом.

Увидеть постановку можно 7 и 8 декабря с 14:00 до 15:00, а также во все последующие выходные до конца года. Вход по билетам.

Постановочные бои и фронтовые концерты

Тематическую программу подготовили и в рамках проекта «Зима в Москве». Главными событиями выходных — 7 и 8 декабря — станут реконструкции знаковых эпизодов масштабного контрнаступления Красной армии в ходе битвы за Москву.

Основная часть программы пройдет в декорациях «Уездный город» и «Москва 1940-х годов»: в 11:00 и 15:00 там можно будет увидеть парад войск Рабоче-крестьянской Красной армии, а в 12:00 — реконструкцию сражения за Красную Поляну. В 16:00 начнется постановочный бой за село Белый Раст, а в 13:00 и 17:00 — концерт «Фронтовая музыка агитбригады».

С 10:00 до 18:00 посетителей приглашают на исторические занятия и интерактивы. Они помогут понять, как жили и трудились горожане в годы Великой Отечественной войны. На территории кинопарка «Москино» появятся почта, отделение милиции и магазин. Все желающие смогут получить красноармейские книжки, а затем посетить курсы саперов, артиллеристов и летчиков, поработать связистами, медиками и специалистами противовоздушной обороны .

Воссоздать события 80-летней давности поможет подлинная военная техника. На площадке можно будет увидеть самую знаменитую советскую пушку Великой Отечественной войны — «сорокопятку», легкий танк БТ-7, знаменитый самолет У-2, которому посвящен фильм «Небесный тихоход», 85-миллиметровую зенитную установку и автомобили.

История вопроса

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля. Этой зимой горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу и проявить заботу о тех, кому она необходима.

Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе портала mos.ru.