Исторические права России на Арктику могут быть оспорены после обращения РФ в ООН

Права России на Арктический сектор были провозглашены еще Царской Россией и подтверждены 1926 году Советским Союзом. На протяжении длительного периода они никем не оспаривались, но все может поменяться. Об опасности предупредили юристы Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах. Как отмечают «Новые Известия», они подготовили юридическое обоснование в МИД РФ, изучив обращение России в международную Комиссию ООН по границам континентального шельфа. В документе содержится согласие нашей страны на рассмотрение международных споров в данной области. Адвокат-международник Игорь Зенкин, доктор юридических наук, профессор, считает, что это может привести к началу арбитражного разбирательства против Российской Федерации касательно территорий в Арктике. По мнению юристов Фонда, необходимо отозвать это согласие либо внести пункт о неприменимости споров по отношению к территориям, на которые у России есть исторические правооснования. В противном случае, считает руководитель Фонда Ярослав Богданов, согласие можно считать началом отказа России от исторических прав в Арктике.