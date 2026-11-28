Когда степной ветер расчесывает подол монгольского халата, в его струящихся рукавах раскрывается тысячелетняя элегантность. Проворные пальцы легко направляют иглу и нить. Древние мотивы в каждом стежке передаются, рассказывая историю красоты, чтящей свою и всех красавиц, разделяемых как единое целое.

Китай и Монголию связывают горы и реки, разделяющие сухопутную границу. Традиционные костюмы монгольских общин с обеих сторон отражают глубокие исторические и культурные связи.

Парча переплетается. Мотивы пересекают границы. Костюмированная культура дистиллирует красоту фьюжн на протяжении многих лет. Ткачество, вышивка, пошив и традиционные узоры оседлают ветра пастбищ, будут пересекать горы и реки, светиться на халатах, цвести на вышитой ткани и совместно плести неповторимую элегантность костюмов пастбищ.

Отчет People’s Daily.

https://www.youtube.com/watch?v=KFGgS93qpoc