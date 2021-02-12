«История моего рода — это история моей страны»: на Кубани стартует молодежная патриотическая акция

В ближайшее время в Краснодарском крае стартует масштабная патриотическая акция для школьников «История моего рода — это история моей страны». Вопросы организации и проведения мероприятия губернатор края Вениамин Кондратьев возложил на региональное Министерство образования, науки и молодежной политики.

«Для любого молодого человека история его рода – это история его Родины. Эти понятия неразрывны между собой. Совершенно неважно, какой подвиг в прошлом совершали наши предки – на ратном поле или на трудовом фронте. Мы можем и должны гордиться нашими отцами и дедами, нам есть что вспоминать», – отметил Кондратьев в ходе встречи с активистами молодежных движений и организаций Кубани, которая состоялась в пятницу, 12 февраля.

В свою очередь, в Министерстве образования рассказали, что при весомой поддержке Законодательного собрания Краснодарского края, ведомство ежегодно организует для школьников краеведческие экспедиции в рамках реализации масштабной патриотической программы «Звезда Кубани». Ежегодно число желающих поучаствовать в этих мероприятиях растет, отметили в ведомстве.

«Закономерным итогом экспедиций по местам боевой славы наших предков должен стать объединенный патриотический симпозиум. Таким образом, мы сплотим нашу молодежь, чтобы показать ей реальный мир и реальную историю нашей страны, а не иллюзорный мир интернета», – добавил Кондратьев.