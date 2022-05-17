IT-инженеры Кубани получат ипотеку под 2% годовых

Новости
17 мая 2022

IT-компании Краснодарского края, которые активно вовлечены в процессы импортозамещения либо желают заниматься подобной работой, смогут претендовать на поддержку властей федерального субъекта. Например, для них предлагается снизить налоговую ставку на доход по упрощенной схеме с 6% до 1%. 

В ходе встречи с представителями отрасли губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал, что для специализированных высокотехнологичных компаний власти разработают целый комплекс мер государственной поддержки.

«Как вы знаете, в результате введения Западом ограничений, поставки программных продуктов на рынок нашей страны остановлены, также заморожена техническая поддержка. В то же время, это предоставляет нам дополнительные возможности для развития отечественного сегмента высоких технологий. Поскольку без внедрения инновационных продуктов, без привлечения высокотехнологичных решений, развитие реального сектора национальной экономики представить невозможно», – сказал Кондратьев.

Губернатор отметил, для работающих в регионе 1 200 IT-компаний введут инвестиционный налоговый вычет в размере 70%. В течение ближайших трех лет в Краснодаре планируют создать IT-парк, в котором работу получат 500 специалистов. Еще один стимул для айтишников – льготная региональная ипотека по ставке до 2% годовых за счет бюджета края.

Источник фото: itspectr.ru

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