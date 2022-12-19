Итоги 2022 года: банк ВТБ выбрал Seven Suns Development стратегическим партнером

Банк ВТБ – постоянный основной финансовый партнер Seven Suns Development на протяжении уже достаточно длительного времени. Компания Seven Suns Development получила престижную награду – она стала стратегическим партнером банка ВТБ.

Это стало возможным благодаря тому, что девелопер вошел в число компаний – лидеров по реализации квартир в формате ипотечных сделок. По данному поводу банком был организован бизнес-завтрак с партнерами, посвященный подведению итогов работы в нынешнем году.

Ипотека позволяет купить недвижимость в жилых комплексах, возводимых застройщиком. В частности, ипотека по ставке 0,1% доступна для покупателей квартир в ЖК «Светлый мир «Станция Л»…».

Вероятнее всего, субсидированная ипотека перестанет действовать с 2023 года. Специалисты настоятельно рекомендуют потенциальным покупателям не затягивать с принятием решения, чтобы успеть приобрести жилье по льготному тарифу.