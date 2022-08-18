Итоги первого полугодия 2022 года подвела компания «Интерлизинг»

Компания «Интерлизинг» подвела итоги первого полугодия 2022 года. Объем нового бизнеса составил 12,9 млрд рублей с учетом НДС. Лизинговый портфель за отчетный период – 40,9 млрд рублей.

Всего за первое полугодие 2022 года «Интерлизинг» передала 2,4 тыс. предметов лизинга. Значительную долю в структуре нового бизнеса компании по итогам полугодия занимает сегмент автотранспорта – 43%, далее следует оборудование – 37,16%, строительная и сельскохозяйственная техника – 19,84%.

«Рынок лизинга начал постепенно восстанавливаться. Уже сейчас мы наблюдаем рост спроса на технику и оборудование среди представителей малого и среднего бизнеса. Это не может не радовать несмотря на то, что все проходят сложный период. Но наметившаяся определенность на финансовых рынках внушает надежды на позитивные изменения в экономике. В свою очередь, мы, в компании «Интерлизинг» продолжили наращивать бизнес в приоритетных направлениях, переориентировались на новых поставщиков техники и запустили программы поддержки с китайскими производителями, чтобы наши клиенты могли быстро и просто получить необходимую технику для развития своего бизнеса», — комментирует коммерческий директор компании «Интерлизинг» Сергей Жарков.