Итоги сентябрьских продаж квартир оценил Департамент аналитики и консалтинга VSN Realty

Департамент аналитики и консалтинга VSN Realty изучил сентябрьские продажи квартир и апартаментов по ДДУ в проектах комфорт- и бизнес- класса, строящихся в границах «старой» Москвы. Общий объем реализованного жилья составил 5,3 тыс. лотов или 255,3 тыс. кв. м (общий объем выручки составил 77,4 млрд рублей).

По сравнению с августом 2022 года объем сделок на первичном рынке вырос на 22% в «лотах» и на 17% в «метрах».

Самыми популярными у покупателей среди проектов комфорт-класса стали: «Level Южнопортовая» (121 сделка), «Амурский Парк» (81) и «1-й Ленинградский» (73). В тройку лидеров по сделкам среди проектов бизнес-класса вошли: «Символ» (76), «Остров» (57, включая премиальные корпуса) и «Событие» (43).

По итогам отчетного периода продажи стартовали в следующих проектах комфорт-класса: «Алтуфьевское 53» от ГК ПИК (со средней ценой квартир с отделкой 237 тыс. рублей за кв. метр) и комплекс апартаментов «Движение. Говорово», в котором в среднем квадратный метр стоит 199 тыс. руб./кв., при этом покупателям предлагаются лоты как без отделки, так и с отделкой white box. Предложение бизнес-класса дополнил объем нового комплекса апартаментов Insider со средней ценой кв. метра с отделкой 484 тыс. рублей.

Доля ипотечных сделок в массовом сегменте по итогам сентября незначительно сократилась до уровня 85% от общего числа продаж (-3% относительно августа). Аналогичный показатель в бизнес-классе составил 67% (сокращение составило 7% к прошлому периоду). При этом средняя и максимальная площадь для лотов сегмента комфорт-класса составили 44,5 кв. м и 108,9 кв. м, для лотов бизнес-класса: 57,9 кв. м. и 169,8 кв. м, соответственно.

«В сентябре покупатели жилья массового сегмента оставались в бюджетах, которые сохраняются практически неизменными вот уже несколько месяцев – 11,7 млн рублей. А вот по проектам бизнес-класса средний бюджет уменьшился на миллион до 23,5 млн рублей. При этом в ближайшем будущем возможна коррекция бюджетов покупки в сторону снижения как в комфорт-, так и в бизнес-классе, поскольку в сентябре стало известно о намерении ЦБ РФ ужесточить требования к ипотеке под низкий процент, что подтолкнет девелоперов к проведению дополнительных маркетинговых мероприятий», — прокомментировала актуальную ситуацию генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

О компании

VSN Realty оказывает услуги консалтинга, экспертизы и продажи жилой недвижимости с 2010 года. Входит в топ-5 компаний рынка новостроек Москвы и Московской области. Агентское направление включает работу с объектами массового и высокобюджетного сегмента.

Портфель VSN Realty насчитывает более 1,5 млн кв. м жилья. Компания является партнером девелоперов MR Group, Capital Group и ГК «Кортрос» по эксклюзивной и ко-эксклюзивной реализации проектов жилой недвижимости.

В 2021 году компанией реализовано 71 000 кв.м. недвижимости, на сумму более 14 млн рублей. В 2022 году компания одержала победу в номинации «Признание рынка» премии Move Realty Awards, а также в премии Рекорды рынка недвижимости – Риэлтор №1.