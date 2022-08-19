Иван Сорокин делится свежим взглядом на образование в книге «Поколение»

В продажу поступила первая книга «Поколение» реформатора Ивана Сорокина. В основе публикации — результаты исследования эффективности образовательной системы.

В книге «Поколение» Иван Сорокин предлагает читателям множество методов и решений, способных не только оказать воздействие на современных родителей, растерявшихся в запутанной системе, но и воспитать будущее поколение детей. «Поколение» рассматривает факторы, удерживающие общество от изменений, а также ряд решений, которые помогут изменить ситуацию кардинальным образом и начать реформу. Автор рассуждает на тему фундаментальных представлений об устоях личности и эффективных решениях проблемы: о подготовке преподавателей и реконструкции учебных заведений для мотивации учеников к самостоятельному поиску информации и исследованиям; о необходимых навыках и знаниях.

За плечами предпринимателя Ивана Сорокина многолетний опыт коучинговой и преподавательской работы. С 2014 года реформатор развивает успешный проект — крупнейшую сеть частных детских садов Smile Fish в России. Сеть развивается по франшизе и насчитывает более 80 садов по всей стране. Накопленный опыт сохранился в книге «Поколение», выпущенной под проектом Livres.

«В этой книге я собрал множество практических техник и механик, которые можно применять в образовании и воспитании уже сегодня. Если мы начнем с маленьких улучшений, то скоро поймем, что реформация, звучащая слишком глобально, на самом деле намного реальнее. Мы можем увидеть ее результаты уже через 10–15 лет», — утверждает автор книги «Поколение» Иван Сорокин. В настоящее время реформа образования применяется на базе частных детских садов Smile Fish, где основной задачей стоит воспитание счастливых, целостных и всесторонне развитых личностей.

Книга получила множество положительных отзывов от читателей и всемирно известных личностей, среди которых президент ассоциации спикеров СНГ Радислав Гандапас, олимпийская чемпионка Гелена Топилина и российский предприниматель Игорь Рыбаков. Приобрести книгу «Поколение» можно в официальных магазинах книготорговых сетей Читай-город и Книжный Лабиринт, на маркетплейсах Ozon и Wildberries, а также в электронной библиотеке ЛитРес.