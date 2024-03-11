IWD 2024: Усиление роли женщин в производстве промышленного и энергетического оборудования

В свете празднования Международного женского дня в 2024 году Shanghai Electric отмечает вклад женщин в сектор производства промышленного и энергетического оборудования за последний год, подчеркивая инициативы по защите прав, заботе о жизни и развитию навыков для создания более инклюзивных рабочих мест для 15 000 женщин, доля которых в компании составляет 20 %.

В производственном секторе инновации и креативность имеют решающее значение. Согласно данным исследования HR World, женщины составляют около трети занятых в производственном секторе, начиная от работников производственных линий и заканчивая руководителями корпораций. Обладая мощными возможностями в области механических исследований, впечатляющими навыками взаимодействия человека с машиной и готовностью усердно работать и учиться как можно больше, женщины доказали, что являются выдающимися сотрудниками в отрасли производства оборудования. В Shanghai Electric женщины составляют 20 % от общей численности сотрудников компании, при этом женщины-инженеры составляют 20,39 % всех инженеров, а женщины-руководители – 27 % всех руководителей.

За последние 12 месяцев Компания пересмотрела коллективные договоры в интересах сотрудников-женщин, поделилась историями преодоления проблем для тех, кто работает удаленно или за рубежом, организовала семинары по вопросам равенства и расширения прав и возможностей, а также поощряла технические инновации под руководством женщин, создав 14 инновационных студий, проложив путь для исключительного развития около 1200 женщин-инженеров в отрасли.

Стремясь создавать равные, разнообразные и инклюзивные рабочие места для сотрудников-женщин, Shanghai Electric внедряет свою практику вдохновляющей инклюзивности.

Защита прав: оптимизация условий коллективного договора для улучшения прав и льгот, таких как оплата декретных отпусков, отдых и отпуск, а также период выздоровления; профилактика и прекращение домогательств на рабочем месте в отношении женщин; обеспечение радиационной защиты беременных женщин; и обеспечение справедливых возможностей работы до достижения установленного законом пенсионного возраста. В 2023 году профсоюзы Shanghai Electric организовали десять дискуссий и исследовательских сессий по контрактам о защите специальных прав для работающих женщин.

Забота о жизни: предоставление женщинам мест для отдыха при подготовке к беременности, во время беременности и грудного вскармливания; проведение лекций по поддержанию прав и мероприятий по снятию стресса; поощрение чтения; и организация семейных посещений и детских летних лагерей для облегчения семейного напряжения.

Повышение навыков и профессиональных способностей: создание 14 технических студий, в том числе шести для сотрудников-женщин, для участия в технических инновациях, решении проблем и техническом обмене по ключевым, горящим и сложным проектам, связанным с производством и деятельностью компании. Под руководством национального образцового работника Лю Ся (Liu Xia) ее студия приняла участие в нескольких национальных и Шанхайских муниципальных ключевых научно-технических проектах, добившись значительных прорывов в технологии сварки роторов паровых турбин и решив технические проблемы, которые ставили в тупик международных гигантов. Инновационные студии для женщин служат центрами талантов, эффективно повышая конкурентоспособность талантливых высококлассных специалистов женского пола, устанавливая ориентир для обучения техническим навыкам и инновациям и способствуя всестороннему улучшению вовлеченности и технического уровня женщин-сотрудников, тем самым оптимизируя структуру высококлассных талантливых сотрудников и постоянно улучшая качество женской рабочей силы.