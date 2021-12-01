IX Всероссийская культурно-просветительская акция для одаренных детей «Уникум» завершена

29 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге в режиме онлайн прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей фестиваля «Уникум». Эта акция ежегодно организуется Министерством культуры России и предоставляет возможность юным талантам со всей России, особенно из малых городов и сел, соревноваться в творчестве, присылая на суд экспертного жюри работы в области изобразительного искусства, декоративно-прикладного и фотоискусства. В этом году основной темой для юных художников стала следующая: «Великие имена в истории России».

Акция проводится уже в 9-й раз, и её целями являются выявление и поддержка одарённых детей в области изобразительного, декоративно-прикладного и фотоискусства, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития, развитие у детей интереса к истории и достижениям предков, уважение к культуре своего и других народов, развитие и популяризация детского художественного творчества, повышение его уровня и качества, создание условий для освоения и выражения детьми понимания традиционной культуры своего народа.

Фестиваль проходит в 3 этапа. По итогам первого этапа (регионального) отбираются лучшие работы из всех субъектов Российской Федерации. Второй этап – заочный: присланные работы оценивают эксперты в области изобразительного искусства, декоративно-прикладного и фотоискусства, после чего формируется список финалистов и их работ.

Третий этап – выставка и торжественная церемония награждения победителей фестиваля, которая в этом году прошла в режиме онлайн. Были сформулированы 18 номинаций (6 по линии живописных работ, 6 по линии фотографических работ и 6 по линии декоративно-прикладного искусства). Жюри из 10 экспертов рассмотрело несколько сотен присланных работ и выбрало 75 лучших для экспонирования: 35 в жанре изобразительного искусства, 25 в жанре декоративно-прикладного искусства и 15 в жанре фотоискусства. Авторы всех 75 были признаны победителями фестиваля и собраны вместе (в этом году – онлайн) на торжественную церемонию объявления финалистов. Каждому финалисту будут направлены памятные дипломы и подарки.