Из дзюдо в писатели: как Иван Зотчик стал Остапом Стужевым

Зотчик Иван Николаевич является шеф-редактором отдела переводов журнала «Мир дзюдо». Все его произведения печатаются под псевдонимом Остап Стужев. Стужев Остап Иванович. Член Союза Писателей. Родился 18 октября 1963.

Стужев Остап Иванович родился 18 октября 1963. Член Союза Писателей. Вместе с общеобразовательной школой окончил физико-математическую заочную школу при МФТИ в Долгопрудном. После демобилизации из спортроты поступил в Государственный центральный Ордена Ленина институт физической культуры, который закончил, получив специальность тренер-преподаватель по борьбе.

Стужев начал трудовую деятельность еще до службы в армии. С 1984 года трудился на Пресненском машиностроительном заводе, потом занимался бизнесом.

Писатель много путешествовал по Европе и Америке. Помимо родного русского языка свободно владеет испанским, французским и английским.

Свободное время проводит с семьей, женат, имеет троих сыновей.

Свой первый детективный роман, криминальную сагу «Правила Мёрджа», Стужев выпустил в декабре 2022. Роман о тайнах шедевров музея Прадо, его тираж допечатывался три раза.

В сентябре 2023 писатель порадовал читателей и поклонников новым политическим триллером «Золотые пилигримы», в котором приведены ранее широко не известные достоверные факты самого дерзкого ограбления века – алмазной биржи в Антверпене.

Также в 2023 году Стужев начал публикацию серии переводов редких и малоизвестных в России авторов, в частности писателей из Испании и Латинской Америки.

Его рассказы и переводы были опубликованы в альманахах «Притяжение», «У Никитских ворот», «Литературная Россия», «Московский литератор», «Рублевка life», «Свет столицы», «Moscow Sity» .

– Почему выбрали этот жанр? Где получаете вдохновение на написание таких сложных многослойных романов?

– Прошу простить меня за каламбур, но не я выбрал жанр, а жанр выбрал меня. Все о чем я пишу, органично вплетается в мое представление о существующем мире, мне не приходиться кривить душой и переступать через мои убеждения, хваля или ругая ту или иную линию поведения моих героев. Любой персональный опыт весьма субъективен, возможно, человек пишущий в комедийном жанре воспринимает жизнь именно так. Безусловно, высшим пилотажем может считаться сочинительство, не основанное на собственном опыте, возможно писатели, обладающие экстраординарным талантом способны описать переживания неизлечимого больного в последний год его жизни. Однако именно здесь открывается беспрецедентный простор для манипуляций общественным сознанием. Именно поэтому в моем жанре политического триллера я, оставляя не тронутой квинтэссенцию происходивших событий, позволяю себе так называемый художественный вымысел, уберегающий мое повествование от изложения в стиле мемуаров. Смею утверждать, что в любых воспоминаниях, написанных от первого лица, больше вымысла, чем в самой запредельной фантастике. Такому феномену есть довольно простое объяснение; каждый человек склонен к рационализации своих поступков. Рассказывая о том или ином событии, он всегда заявляет мотивационную составляющую приемлемую для общественного мнения. Самым известным примером такой рационализации может послужить сцена из романа Ф.М. Достоевского Идиот, когда Тоцкий в ответ на предложение Фердыщенко, рассказывает свой самый низкий поступок. После его повествования о дурном поступке создается впечатление, что он не только добрый, ранимый человек с большим сердцем, но кроме всего прочего умен, ловок и умеет нравиться женщинам.

Все вышесказанное позволяет мне утверждать об аутентичности моих произведений запросам времени и о правильности выбранной мной формы изложения.

По поводу вдохновения и вообще желания садиться за работу, а написание романов это тяжелый труд, требующий определенных усилий со стороны мозга, могу дать один совет : не надо его (вдохновения) ждать. В английском языке есть такое весьма сложнозвучащее для нашей фонетики слово прокрастинация, означающее бездеятельность в то самое время, когда надо браться за работу. Нечто похожее на откладывание на потом вопросов, которые кажутся неудобными, мешающими размеренному темпу жизни. Этот термин вполне уместно использовать в психологии для объяснения страха нашего сознания перед сложными задачами, требующими длительного усилия. Я не открываю никакой Америки, все это давно известно науке, однако, повторюсь, не стоит ждать вдохновения. Берешься за работу, и оно приходит.

– Как проходит ваш день? Самое любимое время дня и почему? Особые ритуалы и их значение?

– До начала писательской деятельности мой день начинался с тренировки. Бег на три – пять километров, на свежем воздухе или на тредбане, в зависимости от сезона, потом гимнастика, турник, брусья. Однако когда я начал писать много и ежедневно, утренние занятия физкультурой пришлось переместить на вечернее время. Слишком много времени и сил все это отнимало, а главное, даже после двух часов отдыха я не мог полностью сосредоточиться на тексте.

Любимое время у меня это где-то после шести вечера, когда все обязанности перед самим собой исполнены и я могу встретиться с друзьями или побыть с семьей.

Особым ритуалом, как читатели этой статьи уже наверняка догадались, является мое появление в спортивном зале. Я любил спорт с ранних лет и это как раз то, что не требует от меня дополнительных усилий для создания мотивации.

– По вашему мнению, чего не хватает современной русской литературе? Пути решения актуальных задач.

– Современной литературе не хватает читателя. Уставшие от серости, заполнившей прилавки магазинов, люди отворачиваются от книг. Такое ощущение, что авторы просто переписывают друг у друга одни те же истории. В нашем кругу мы описываем их содержание примерно так “еду я еду… “.

Для издательств это бизнес по формуле: купил бумагу, нарезал, склеил напечатал внутри буквы. Часть прибыли потратил на рекламу. Талантливые писатели уходят в сценаристы. Ничего не имею против кино и сериалов в частности, но это уже не литература. Оставаться писателем сейчас большая роскошь.

Решение проблемы самое простое: писать книги, которые читать будет интереснее, чем смотреть фильм, разрывая, таким образом, замкнутый круг безнадежности.

– Назовите трех ваших любимых автора и их лучшие произведения.

– Один из самых любимых мной вопросов. Дело в том, что я теперь отвечаю на него, почти не задумываясь, так как ответ, данный на моем первом интервью, теперь просто повторяется. Это Ф.М. Достоевский “Игрок”, Э. Хемингуэй “Иметь и не иметь”, Ю.П. Власов “ Коммивояжер Бернс “. Согласитесь, было бы странно, если мои предпочтения менялись бы чаще, чем раз в месяц…

– С кем из великих писателей вы бы хотели встретиться, о чем был бы ваш диалог?

– Как я подчеркивал в начале этого интервью, моя склонность к реализму значительно сокращает выбор. Большинство писателей становятся великими далеко не сразу. Иногда проходят столетия, прежде чем их труд будет по достоинству оценен.

Из моих современников, мне очень импонирует творчество Александра Шеянова. Это и стихи и проза, все написано талантливо и очень увлекательно. К моему большому счастью возможность пообщаться с ним предоставляется мне достаточно регулярно.

– В вашем втором романе «Золотые пилигримы» есть отсылки к прогремевшему на весь мир ограблению Антверпенской алмазной биржи, скажите все это литературный вымысел или у написанной вами истории существует определенный бэкграунд?

– Знаете, на этот вопрос мне приходится отвечать во всех моих устных и письменных интервью. Действительно события, произошедшие в 2003 году, облетели всю планету, поразив обывателя своим масштабом. Хочу внести одну поправку. Преступники похитили алмазы из частных сейфовых ячеек, а не непосредственно с биржи. Сама эта история много раз повторялась на все лады и стала затертой до дыр, словно пластинка раз за разом прокручиваемая на граммофоне. В «Золотых пилигримах» нет ничего повторяющего этот нарратив. Однажды, на встрече с моими читателями в центральной библиотеке города Клин, я как и заранее обещал, рассказал о тех источниках информации, которые позволили мне узнать гораздо больше об этой истории, чем хотели бы сами ее участники. Запись этого выступления наверняка сохранилась. Кроме того двенадцатого декабря этого года состоится моя очередная встреча с любителями литературы, теперь уже в библиотеке города Дмитров. Мне кажется логичным с моей стороны ратовать за живое общение, поэтому всем кто хочет узнать еще больше подробностей, я предлагаю приехать в Дмитров и, встретившись со мной, задать мне любые интересующие их вопросы.

– Какие у вас творческие планы, ждать нам появления новых произведений в том же жанре?

– Планы у меня, конечно, есть и их становится даже больше, чем предполагалось изначально.

Сейчас я работаю над сценарием к сериалу. Сюжет многоплановый, это и мистика и научный подход ко всему происходящему. Что же касается непосредственно жанра политического триллера или политического детектива, думаю читателю придется отдохнуть от него в моем исполнении. Большое, серьезное произведение, над которым я размышляю, параллельно со сценарием будет о судьбе спортсмена, и вообще сегодняшних проблемах большого спорта, постепенно становящегося скорее цирковым искусством, чем тем, чем он был изначально.