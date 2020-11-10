Из-за глобального потепления Сочи станет новым Майами – эксперт РАН

Вопреки мнению многих специалистов о вреде глобального потепления, изменение климатического режима «в плюс» не только не опасно для России, но и может оказать ряд положительных эффектов. Об этом рассказал замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов.

По словам эксперта, из-за тенденции к глобальному потеплению во многих регионах планеты, климат в южных субъектах РФ может стать похожим на климат Гамбурга и Варшавы. При этом по температурным параметрам окружающей среды Сочи может сравняться с американским Майами. По мнению Семенова, с экономической точки зрения это весьма неплохая перспектива для юга России.

«Начиная с 1990 года, номинальная температура по ряду субъектов в России выросла приблизительно на один градус по шкале Цельсия. Частично, из-за этого процесса в Арктике усилилось таяние льдов. Как следствие, в этом году не замерзло море Лаптевых. Вполне вероятно, на фоне этого тренда мы будем фиксировать новые температурные рекорды», – отметил Семенов.

Ученый подчеркнул, глобальное потепление закономерно несет и отрицательные эффекты. Специалист напомнил, промышленная инфраструктура во многих регионах России держится исключительно на вечной мерзлоте. Кроме того, повышение температуры воздуха может спровоцировать возникновение гроз, пожаров, наводнений и прочих природных катаклизмов.

Эксперт отметил, в этом году на юге России сотрудники Гидрометцентра зафиксировали несколько новых температурных рекордов. Так, в Краснодарском крае и Республике Адыгея местами температура воздуха прогревалась до +39 °C.