Деловое издание «Российская газета» составило рейтинг лучших зимних шин сезона 2021–2022 для комплектации легковых автомобилей. В десятку самых современных и продвинутых «шиповок и липучек», по мнению авторов интернет-ресурса, вошла продукция брендов КАМА и Viatti, выпускаемая на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.

Так, в топ-10 была включена линейка шипованных шин КАМА ALGA, предназначенная для эксплуатации в суровых зимних условиях. Температурный диапазон использования: от +10 до -45 °C. Эффективное сцепление в пятне контакта шины с ледяной и снежной поверхностью дороги при динамичном разгоне или торможении обеспечивают 12 и более дорожек расположения шипов противоскольжения. Элементы рисунка протектора вокруг шипов противоскольжения создают эффект щетки, очищая поверхность льда или укатанного снега для повышения эффективности работы шипов в режиме разгона и торможения. Также шины оснащены волнообразными поперечными канавками, которые обеспечивают тяговые характеристики при разгоне и тормозные свойства на ледяной и снежной поверхности. За счет формы и объема канавки имеют высокую степень самоочищаемости от снега и грязи. Продольные канавки дополняют сцепные свойства протектора при движении в скоростных поворотах и обеспечивают гибкость блоков протектора, влияющую на комфорт при эксплуатации. Центральная канавка обеспечивает эффективный отвод воды и снежной каши из пятна контакта шины с дорогой в условиях слякоти. Низкий уровень шума при качении шины за счет смещения по вращению сторон рисунка протектора, применения набора элементов рисунка различной ширины и расстановки шипов противоскольжения.

Бренд Viatti в рейтинге был представлен шипованными шинами Viatti Bosco Nordico сконструированными для полноразмерных внедорожников и кроссоверов и легковых автомобилей. Асимметричный рисунок протектора с увеличенным количеством шашек и оптимально просчитанной схемой расстановки шипов обеспечивают наилучшее сцепление на зимней дороге, износостойкость и снижение уровня шума. Повышенная эластичность протектора, а также ламели, часто расположенные по всей его ширине, улучшают сцепление шины как на льду и укатанном снегу, так и на мокрой дорожной поверхности.

Усиленный ряд плечевых шашек с наружной стороны рисунка повышает уровень устойчивости, управляемости шин и безопасность вождения. Центральное ребро жесткости – усиленная центральная часть протектора Viatti Bosco Nordico — повышает уровень курсовой устойчивости шины, безопасность вождения, а также равномерность износа протектора при эксплуатации. Специальные углубления на наружной части плечевых шашек способствуют улучшению проходимости автомобиля в глубоком снегу.

Приобрести шины КАМА ALGA и Viatti Bosco Nordico по ценам производителя можно в официальном интернет-магазине KAMA TYRES – KAMATYRES.SHOP.

Источник: https://rg.ru/2021/10/31/10-luchshih-zimnih-shin-sezona-2021-2022.html

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/