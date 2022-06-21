Известный доктор Матиас Рат поделился видением лидирующей роли России в глобальных процессах

Россия способна занять одно из ведущих мест в развитии профилактического здравоохранения, сообщает Dr. Rath Education.

Доктор Матиас Рат был близким коллегой и другом нобелевского лауреата и лауреата Ленинской премии мира доктора Лайнуса Полинга при его жизни. В начале 1990-х годов после совместной исследовательской работы ученые опубликовали новаторские открытия, которые определили хронический дефицит витаминов как основную причину сердечно-сосудистых заболеваний — главного «убийцы» нашего времени. Исследовательские заявления о важности непатентуемых витаминов встретили яростное и колоссальное сопротивление со стороны западного фармацевтического инвестиционного бизнеса с патентованными лекарствами. Несмотря на это, революционные научные открытия исследователей являются фактором, способствующим значительному снижению смертности в мире от инфарктов и инсультов за последние три десятилетия. В данной статье доктор Рат высказывает свое мнение относительно причин осложнения геополитической ситуации, он также делится своим анализом нынешнего переходного периода человечества и видением глобальной лидирующей роли России в этом процессе.

Доктор Матиас Рат: Научно обоснованные, естественные методики оздоровления видятся основой новой эпохи профилактического здравоохранения. Фото: Фонд доктора Рата

Для кого-то покажется неожиданным, но я готов утверждать: западный фармацевтический инвестиционный «бизнес на болезнях» в ответе за крупнейший геноцид и глобальное разграбление в истории, а НАТО представляется как военная сила этого многотриллионного инвестиционного бизнеса. Так коротко можно охарактеризовать текущую ситуацию. Также уверен: научно обоснованные, естественные методики оздоровления видятся основой новой эпохи профилактического здравоохранения, а Россия и страны БРИКС могут возглавить переход человечества к новой модели здравоохранения — «здоровье для каждого».

XX век — век геноцида и глобального грабежа

XX век войдет в историю как век геноцида и организованного глобального грабежа, совершенного против человечества инвестиционным «фармбизнесом на болезнях». Его фундамент характеризуется следующим образом:

1. Прежде всего — это бизнес, не нацеленный на улучшение здоровья, а инвестиционная индустрия, встроенная в западную капиталистическую систему и нацеленная на увеличение прибыли акционеров.

2. Различные заболевания в глобальном масштабе — это, по сути, рынок сбыта для фарминдустрии. Увеличение «прибыли на инвестиции» (ROI) требует расширения рынка сбыта. Следовательно, профилактика и искоренение болезней несовместимы с этой бизнес-моделью.

3. Окупаемость инвестиций для фармбизнеса на болезнях определяется патентными отчислениями за производимые препараты, и вся эта бизнес-модель зависит от патентоспособности этих синтетических препаратов.

4. Природные (или натуральные) молекулы, такие как витамины, не подлежащие патентованию, принципиально несовместимы с этим инвестиционным бизнесом и являются самой большой угрозой для его существования.

5. Всем своим существованием данная бизнес-модель обязана сговору, цель которого — скрыть тот научный факт, что наиболее распространенные сегодня среди людей заболевания, как известно, не встречаются у других видов в аналогичных пропорциях. Инфаркты, инсульты, высокое давление, диабет, метастазирующие онкологические и другие заболевания, от которых ежегодно умирают десятки миллионов людей, в пандемических масштабах встречаются лишь у людей. Это объясняется тем, что предок человека в ходе эволюции утратил способность организма к выработке собственного витамина С.

6. Таким образом, на протяжении XX века «бизнес на болезнях» стал величайшим мошенничеством в истории человечества, буквально выгребая сотни триллионов долларов из бюджетов различных стран, а также непосредственно у населения с помощью хитрости. Изображая из себя главного защитника здоровья, но занимаясь при этом обратным, представители этого бизнеса продвигали болезни в качестве всемирного рынка патентованных лекарств за счет человеческих жизней.

Доктор M. Чаттерджи и доктор Парфена Буликас во время исследования эффективности микронутриентов при диабете. Фото: Фонд доктора Рата

Глобальные последствия деятельности «фармбизнеса на болезнях» таковы: по меньшей мере от 500 до 800 миллионов человек умерли от предотвратимых болезней. Таким образом, фармбизнес несет ответственность за крупнейший геноцид в истории человечества. Кроме того, десятки триллионов долларов США были украдены у человечества в виде государственных и частных расходов на здравоохранение. Важно отметить, что речь идет о расходах на лечение в основном от предотвратимых заболеваний. После обретения политической независимости бывшими колониальными государствами бывшие колонизаторы использовали фармбизнес для дальнейшего истощения экономик развивающихся стран и закрепления их экономической зависимости от метрополий. Под предлогом предоставления «западного уровня медицины» фармбизнес стал ничем иным, как новой формой колониализма.

Глобальная агрессия по своим масштабам пропорциональна глобально организованному мошенничеству. Обратимся к истории. В начале XX века немецкая химическая и фармацевтическая промышленность (Bayer, BASF и т.д.) уже обладала десятками тысяч патентов, что давало ей, по сути, монополию на высокотехнологичную продукцию в Германии. Первая мировая война стала попыткой Германии распространить эти инструменты экономического контроля на Европу и остальной мир.

После Первой мировой войны возникли новые угрозы. Открытие витаминов и распространение информации об их свойствах позволило утвердить непатентуемые природные молекулы как равные или даже превосходящие по эффективности запатентованные лекарства. К 1939 году огромная польза витаминов для здоровья была подтверждена уже двенадцатью Нобелевскими премиями. В сентябре 1939 года Германия начала Вторую мировую войну, технически и логистически опираясь на недавно созданный картель IG Farben, в который входили гиганты немецкой фармацевтической и химической промышленности. Роль картеля IG Farben во Второй мировой войне была вскрыта в ходе VI процесса Нюрнбергского трибунала по военным преступлениям, где несколько руководителей IG Farben были приговорены как военные преступники.

Согласно планам нацистов, новый мировой порядок альянса нацистов и IG Farben прямо предусматривал, что немецкое патентное право будет доминировать в экономике и обществе завоеванных стран (Нюрнбергское дело VI, док. 392a). После Второй мировой войны патенты IG Farben стали главной военной добычей западных союзников и легли в основу уже теперь их инвестиционного бизнеса. Россия никогда не участвовала в этой афере. В 1963 году глобальная афера продолжилась. Правительство Германии взяло под свою эгиду так называемую комиссию «Кодекс Алиментариус» (Codex Alimentarius) — сомнительный международный орган, добивающийся глобального запрета на терапевтическое использование витаминов и других непатентуемых веществ природного происхождения, используя такие организации, как ВОЗ и ФАО.

Россия и страны БРИКС могут возглавить переход человечества к новой модели здравоохранения — «здоровье для каждого»

Годы переходного периода

На протяжении всего ХХ века «бизнес на болезнях», казалось, контролировал мировое здравоохранение. Затем, в начале 1990-х годов, этой глобальной эксплуатационной схеме был брошен беспрецедентный вызов. В начале 1990-х дефицит витаминов был определен как основная причина сердечно-сосудистых заболеваний. Это открытие впервые объяснило, почему инфаркты и инсульты распространены в пандемических масштабах среди людей и отсутствуют у других видов. Следовательно, оптимальное потребление витаминов и других натуральных непатентованных микронутриентов становится важнейшим подходом к искоренению этих заболеваний.

Вопреки яростному сопротивлению со стороны лоббистов фармбизнеса в западной политике, СМИ и медицине, за последние три десятилетия количество научных публикаций об эффективности витаминов и микронутриентов резко возросло, мировое производство витаминов увеличилось более чем в 30 раз, и, что самое главное, уровень инфарктов и инсультов значительно снизился в глобальном масштабе. Всего через десять лет после этих публикаций Китай стал первой крупной страной, включившей оптимальное обеспечение населения витаминами и микронутриентами в свою национальную программу здравоохранения, направленную на улучшение здоровья своих граждан, что в свою очередь, наряду с другими мерами, обеспечило экономическое процветание страны.

Статус-кво реагирует

Фармацевтический инвестиционный «бизнес на болезнях» стал основной индустрией всего западного капиталистического мира. Цель глобального фармбизнеса — это контроль всего мира из горстки стран, экспортирующих фармацевтическую продукцию. Западный капиталистический мир — его существование или же закат — неразделимо связан с фармбизнесом. Например, Комиссия ЕС — исполнительный орган «Брюссельского ЕС» — сегодня превращена в глобальное политбюро фармбизнеса, стремящегося подчинить себе все остальные страны, навязывая свои удушающие патентные законы. Вместо того чтобы распустить НАТО после распада Советского Союза в 1991 году, альянс превращается, так сказать, в «военную силу» инвестиционного фармбизнеса на патентованных лекарствах, призванную обеспечить дальнейшее существование этой многотриллионной схемы глобального грабежа.

В начале XXI века распространение знаний в области научно обоснованного естественного здоровья достигает новых масштабов: публикуются десятки тысяч исследований во всех областях медицины. Этот стремительный прогресс в области непатентуемого здоровья заставил заинтересованные стороны фармбизнеса в Западной Европе и США начать — гораздо раньше, чем ожидалось — борьбу за выживание своей системы. Нынешний международный кризис вызван прежде всего разоблачением фармбизнеса как глобального мошенничества и неизбежной гибелью политической системы, потворствовавшей ей. С этим связаны и нынешние агрессивные планы НАТО против России и Китая — ведь это страны, которые являются основными противниками «бизнеса на болезнях». Это две мировые державы, которые никогда не участвовали в глобальной грабительской уловке, описанной выше. Будучи ведущими военными державами, они способны защитить глобальный переходный период человечества, а также отстоять и сохранить право человека на мир и «здоровье для каждого».

Коллектив НИИ доктора Рата, Сан-Хосе, Калифорния. Фото: Фонд доктора Рата

Век освобождения и перехода к идеологии «здоровье для каждого»

В XXI веке на смену геноциду придут глобальные стратегии здравоохранения, которые можно охарактеризовать следующим образом:

1. В отличие от фармбизнеса, который процветает за счет распространения болезней как рынков сбыта, здравоохранение будущего будет сосредоточено на профилактике и, в конечном счете, на искоренении наиболее распространенных сегодня заболеваний.

2. Предпосылкой для достижения этой цели является признание научного факта — болезни начинаются на уровне клеток, а не органов. Витамины и другие биологически активные молекулы признаны ключевыми регуляторами клеточного метаболизма и множества биохимических реакций, а их дефицит является наиболее частой причиной клеточных сбоев, что приводит к заболеваниям.

3. Поэтому уместна и полезна добыча (производство) продуктов сельскохозяйственного или морского происхождения, которые можно культивировать и собирать практически в любой точке мира, получать из них натуральные биоактивные вещества, полезные для здоровья и тем самым обеспечивать основу глобальной модели «Здоровье для каждого».

4. Эта новая система здравоохранения, ориентированная на профилактику, больше не будет исключительной сферой деятельности медицинских специалистов, которые экономически и догматически воспитаны «западной медициной» и фармабизнесом. Она будет включать в себя независимых экспертов в области биологии, биохимии, молекулярной и клеточной биологии и т.д.

5. Реализация проектов по профилактике заболеваний и новой политики здравоохранения больше не будет исключительной задачей врачей, выписывающих патентованные препараты, а станет задачей всего общества в целом. Домашние хозяйства, школьные и общественные сады-огороды могут стать центральным элементом системы профилактического здравоохранения, а миллионы простых людей будут ее архитекторами.

Россия как лидер глобального переходного периода

Как самой большой стране в мире, на мой взгляд, именно России предопределено возглавить исторический переход человечества к профилактическому здоровью. Огромная территория России предлагает неограниченный потенциал для производства богатых витаминами фруктов и овощей. Более того, разнообразная и обширная береговая линия может стать ресурсом для производства практически неограниченного количества таких важных для здоровья продуктов, как рыбий жир и водоросли, богатые различными микронутриентами.

Фото: Фонд доктора Рата

Уникальные климатические условия Сибири и прилегающих регионов предлагают развитие новой области медицины — арктической медицины на основе растений, богатых полифенолами. Огромный научный потенциал России может быть использован для быстрого расширения и внедрения научных знаний о профилактических и терапевтических преимуществах для нашего здоровья этих биологически активных продуктов сельскохозяйственного и морского происхождения.

Производство и сбор таких продуктов, полученных на суше и в море, может стать основой новой национальной системы здравоохранения в России, ориентированной на профилактику, эффективной, безопасной, устойчивой и позволяющей сэкономить миллиарды рублей, вкладывая гораздо меньшие ресурсы в профилактику, нежели сейчас тратится на лечение. В то же время крупномасштабное производство таких натуральных продуктов для здоровья может стать основой для новой экспортной отрасли в России, которая по своим масштабам может соперничать с сегодняшним экспортом газа и других природных ресурсов.

Партнерство с Китаем и странами БРИКС

Тесное сотрудничество между Россией и Китаем было бы крайне полезно, помимо всего прочего, и по ряду «медицинских» причин. Китай уже принял общенациональную политику здравоохранения, обеспечивающую оптимальное снабжение детей и взрослого населения витаминами и микронутриентами. Кроме того, научные ресурсы этой страны в области традиционной китайской медицины могут принести большую пользу новой глобальной модели профилактического здравоохранения.

Перспективным видится и альянс со странами БРИКС. Они занимают около 25% суши, что значительно увеличивает потенциал выращивания продуктов для профилактической модели здравоохранения на суше и в море. Страны БРИКС, такие как Индия, Южная Африка и Бразилия, обладают собственными научно обоснованными знаниями и данными о здоровье коренного населения, которые могут быть использованы для быстрого продвижения человечества в направлении профилактики и устранения заболеваний.

То, что некоторые из стран БРИКС являются развивающимися, послужит сигналом для других развивающихся стран о возможности присоединения к глобальному переходу к профилактической модели системы здравоохранения. К БРИКС смогут присоединиться другие страны, чтобы стать мирным глобальным противовесом НАТО, который одержим военной экспансией. То есть партнерство с развивающимися странами имеет перспективы. В конечном итоге от такой глобальной инициативы может выиграть весь развивающийся мир. Тропический и субтропический климат большинства развивающихся стран позволяет производить богатые витаминами фрукты, овощи и другие продукты для профилактики заболеваний на беспрецедентном уровне. Это послужит улучшению качества жизни сотен миллионов людей в этих странах и создаст основу для экспортной индустрии данных продуктов.

Фото: Фонд доктора Рата

Важным условием сотрудничества с развивающимся миром является неэксплуатационная передача знаний и технологий в области профилактического здравоохранения. Данная информация должна бесплатно передаваться правительствам и другим государственным учреждениям развивающихся стран, минуя препятствия, связанные с процедурой патентования, чтобы ускорить их экономический рост и независимость от западного фармбизнеса.

Реализация такой глобальной стратегии положит конец столетнему глобальному грабежу со стороны фармбизнеса на болезнях и снизит постоянную угрозу мировой войны. Она также высвободит экономические ресурсы человечества для решения его величайших задач (помимо основной задачи — сохранения мира во всем мире) — ликвидации голода, неграмотности, массовой безработицы. В конечном итоге это поможет преодолеть колоссальный и постоянно увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными странами.