Известный хоккеист нашел возможность избежать операции

Травма Михаила получилась жгуче обидной. Другой игрок сумел сбить его с ног, и, когда Михаил упал, ударил нападающего о борт ледовой арены, что часто случается в хоккее. Во время падения и удара рука с клюшкой ещё оставалась отведённой для той самой фирменной передачи…

–– Что я точно не одобряю, так это когда в сознании валяются на льду, –– говорит Михаил.

Он поднялся и покинул лёд, не в состоянии шевельнуть от распирающей боли плечом. Рука неестественно вывернулась под наплечником. Игра для него была закончена. Как выяснилось позже, не только эта. Не самая тяжёлая травма поставила под угрозу карьеру популярного хоккеиста.

Известные хоккеисты и тренеры команд обычно мало рассказывают о травмах. Тогда в раздевалке стало ясно: вылетело правое плечо. Медики диагностировали первичный вывих правого плечевого сустава. Начались месяцы реабилитации. Михаил тщательно следовал рекомендациям врачей, чтобы как можно скорей получить хорошие новости после травмы. И ему дали добро выйти на лёд.

Радость от возвращения в команду была сильнее непрекращающейся боли. Однако при первом же столкновении с препятствием всё повторилось. Плечо, конечно, вправили, но, когда пришло время вновь испытать его в игре, хоккеиста опять постигла неудача. Из-за постоянных проблем спортсмен срывал график тренировок. В игре плечо могло подвести команду в ответственный момент. Михаил чувствовал, что теряет форму и перспективы.

–– Предлагали провести операцию, но я не соглашался. В какой-то момент даже приноровился самостоятельно вставлять плечо обратно, –– вспоминает Михаил.

Рецидивирующий вывих является общепринятым показанием к операции по стабилизации. Но, поскольку хоккей — это вид спорта, где нельзя избежать столкновений, лечащие хирурги знают, что отверстия, просверленные в ключице либо другой кости для стабилизации, могут вызвать стресс и привести к перелому, когда спортсмен вернется к игре. Кроме того, возвращение к игре после операции варьируется от 6 месяцев до года.

Спортсмен понимал, что его карьера находится на переломном моменте, и искал решение. И оно пришло, когда казалось, что испробовано всё. Мужчина и сейчас считает его чудесным.

–– Уже весной жизнь свела с чудесным врачом, который лечит препаратом СФЕРО®гель, –– рассказывает Михаил. –– Был назначен курс 2 инъекции. Пока проведена только первая, но я чувствую улучшения: прошла боль в плече, оно не хрустит, ощущение, что плечо зафиксировано, свободное движение плеча во время игры. Жизнь вернулась в своё русло. В скором времени будут проведены ещё инъекции. Спасибо за возможность альтернативного лечения! Ведь под нож хирурга можно всегда лечь!

Проблема восстановления после разнообразных травм опорно-двигательного аппарата, включая переломы, вывихи, разрывы связок, актуальны для миллионов пациентов. И, конечно, не только контактные спортсмены, такие как хоккеисты, мечтают найти альтернативный способ лечения без оперативного вмешательства.

Российские учёные смогли дать медикам возможность решения этой важной проблемы. Совместный опыт научных разработок специалистов ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России и АНО «Институт медико-биологических исследований и технологий» позволил создать инновационный препарат СФЕРО®гель для восстановления организмом клеток повреждённых тканей.

СФЕРО®гель успешно применяют травматологи, хирурги и ортопеды. Одним из многочисленных пациентов, которым удалось с первого применения препарата СФЕРО®гель добиться прогресса в лечении травмы сустава, стал популярный хоккеист.

Только в одной поликлинике больницы Научного Центра РАН в Черноголовке благодаря уникальным возможностям Сферогеля регенерировать ткани и способствовать заживлению при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата всего за несколько месяцев удалось помочь 160-ти пациентам. Тем временем СФЕРО®гель уже доступен во всех регионах РФ. Его выпуск в необходимых для страны объёмах налажен на производственных линиях компании БИОМИР, которая специализируется на продуктах для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

–– Я буду рекомендовать Сферогель всем, кто терпит боль после травмы и хочет скорее вернуть подвижность. Всем, кому нужен шанс обойтись без хирургического скальпеля. У меня и раньше были фанаты, а теперья я сам стал фанатом Сферогеля, –– говорит хоккеист, который сумел вернуться на лёд после рецидивирующей травмы без операции.