«Я горд и благодарен за поддержку»: Вячеслав Моше Кантор в пятый раз возглавил Европейский еврейский конгресс

Вячеслав Моше Кантор был переизбран на должность президента Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) в ходе заседания Генеральной ассамблеи организации, получив единогласный вотум доверия лидеров еврейских общин Европы.

На должность председателя Совета организации была избрана представитель британской общины — Мэри ван дер Зил.

«Я горд и благодарен за поддержку, которую выразили моему руководству еврейские лидеры и общины на всём континенте, – отметил Вячеслав Моше Кантор. – Европейское еврейство – это растущая сила в еврейском глобальном мире, мы остаёмся на передовой борьбы с антисемитизмом, защищаем традиции нашего народа и развиваем общины».

В последние месяцы под руководством Вячеслава Моше Кантора ЕЕК оказывал всестороннюю поддержку еврейским общинам и общинным учреждениям, включая школы, центры и другие, жизненно важные для европейского еврейства, организации, столкнувшиеся со сложностями, вызванными пандемией.

«За свою историю европейское еврейство не раз переживало огромные трудности, – добавил Вячеслав Моше Кантор. – По всему континенту в разговорах с еврейскими лидерами, главами государств и лицами, принимающими решение, я вижу, что, несмотря на испытания коронавирусом и рост антисемитизма, европейские евреи полны решимости продолжать работать вместе и преодолеть все трудности и укрепить еврейскую жизнь в Европе».

«Сегодня весь мир переживает очень сложный период, весьма вероятно впереди у человечества новые испытания. В такой момент еврейским общинам Европы нужен настоящий волевой и мудрый лидер. Вячеслав Моше Кантор понимает нужды своего народа, всегда умеет найти компромисс и жёстко отстоять интересы нашего народа», — отметил Владимир Штернфельд, председатель Федеральной еврейской национально-культурной автономии (ФЕНКА, входит в ЕЕК).

В ходе Генеральной ассамблеи, которая прошла в режиме онлайн при участии лидеров 40 европейских еврейских общин, входящих в состав ЕЕК, обсуждались актуальные проблемы, стоящие сегодня перед европейским еврейством, и был представлен ряд рекомендаций, касающихся в том числе вопросов применения рабочего определения антисемитизма, принятого Международным альянсом в память о Холокосте (IHRA), на национальном уровне в странах Европы.

Вячеслав Моше Кантор

Вячеслав Моше Кантор – международный общественный деятель, филантроп и бизнесмен. Кандидат технических наук (автоматические системы управления космическими аппаратами), почётный профессор Тель-Авивского университета.

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) с 2007 года, он переизбирался на эту должность в 2008, 2012 и 2016 годах. Вячеслав Моше Кантор также является основателем и президентом Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста», президентом Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, президентом Европейского совета по толерантности и примирению – неправительственной организации, в состав которой входят бывшие главы европейских государств, политики и общественные деятели, заслужившие мировое признание за свои выдающиеся достижения в деле укрепления толерантности.

В один из самых нестабильных периодов в современной истории евреев, Вячеслав Моше Кантор активно работает над сохранением еврейской жизни в диаспоре, защитой европейского еврейства на европейском континенте и укреплением его позиций в мире.

Вячеслав Моше Кантор выступил идейным вдохновителем и одним из ключевых организаторов Пятого Всемирного форума памяти Холокоста, который прошёл в январе 2020 года в Иерусалиме и стал самым крупным дипломатическим событием в истории Государства Израиль. В мероприятии, проведённом на фоне стремительного роста антисемитизма во всём мире и приуроченном к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим, приняли участие около 50 глав государств и мировых лидеров, включая Президента России Владимира Путина, Президента Франции Эммануэля Макрона, Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, вице-президента США Майкла Пенса и принца Уэльского Чарльза и других лидеров государств Европы и мира, и представителей европейских королевских семей.

В знак признания за свою деятельность Вячеслав Моше Кантор был удостоен многочисленных государственных наград, среди которых Орден Почёта (Россия, 2016), знак Офицера французского Ордена Почётного легиона (2015), Большой Крест Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2013) и бельгийский Орден Леопольда I (2008).

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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Переизбран в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

Источник: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

На фото: Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Европейского еврейского конгресса