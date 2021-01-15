«Я не трачу ни одной лишней минуты!». Трендсеттер Тома Белявская о секретах тайм-менеджмента для организации праздника

Праздник – радостное событие или «головная боль»? Тома Белявская – блогер, трендсеттер, мама двоих детей – рассказывает, как организовать день рождения или годовщину с удовольствием и не выбиться из сил.

Установите программу для планирования

Пусть смартфон станет вашим личным помощником. Скачайте программу-планировщик, записывайте задачи, разбивайте их на небольшие шаги и отмечайте выполнение. Скорее всего, вам настолько понравится такая организация, что вы оставите планер на вооружении и после торжества.

«Можно фиксировать дела «по старинке» на бумаге, но пользоваться гаджетом намного удобнее: он всегда находится под рукой, и не нужно отвлекаться на поиски блокнота и карандаша», – делится лайфхаком мама двоих детей Тома Белявская.

Сделайте заранее все, что можно

Не откладывайте приготовления на последний момент. Начиная покупки заранее, вы сделаете все необходимое без спешки и получите больше удовольствия от подготовки. Обновите маникюр или стрижку, купите наряд за одну-две недели до вечеринки. Подарки и даже продукты для праздничного стола закажите с доставкой.

Постарайтесь как можно раньше пригласить гостей. Это поможет им спланировать свое время, а вы вовремя узнаете, если кто-то не сможет приехать на торжество.

Не бойтесь делать жизнь проще

Прошли времена, когда хозяйка несколько дней не отходила от плиты, стараясь удивить гостей. «Радость встречи и общения сегодня значит намного больше. Готовые салаты, нарезки, свежие фрукты и одно-два «фирменных» блюда не отнимут у вас сил, а родные останутся довольны», – отмечает хедлайнер Тома Белявская.

Рассмотрите вариант проведения семейного юбилея в кафе, а детского дня рождения в игровом клубе с анимацией. Торжество обойдется немного дороже, но точно пройдет незабываемо и сбережет самый драгоценный ресурс – ваше время.

Принимайте помощь

Помните, что семья – это сильная команда. Не пытайтесь вынести на собственных плечах всю организацию события. Маленький именинник будет только рад помочь, если вы попросите его оформить приглашения для друзей, подобрать увлекательные игры, украсить комнату или главное блюдо.

Привлеките супруга к уборке, поездкам за продуктами и подарками. Пусть вся семья живет в предвкушении праздничного вечера, и приятные хлопоты еще сильнее сблизят вас.

Будьте готовы к неожиданностям

Не ожидайте, что все будет идти строго по плану – накладки случаются всегда. Доставка продуктов или цветов может задержаться, кто-то из друзей не приедет, а дальний родственник «нагрянет» без приглашения. Планируйте количество еды, развлечения и сюрпризы гостям с небольшим запасом, чтобы никто не ушел обиженным.

И ни в коем случае не позволяйте проблемам испортить ваше настроение. Пройдет время, и вы будете с улыбкой вспоминать о том, как беспокоились из-за мелочей.

«Подготовку к празднику легко превратить из тяжелой работы в азартное приключение. Поддержка родных и грамотное планирование помогут вам организовать торжество, которое приведет гостей в восторг и надолго останется в памяти», – уверена трендсеттер Тома Белявская.

Источник https://yandex.ru/turbo/vistanews.ru/s/society/323247