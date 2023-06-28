JA Solar получает награду от EUPD Research как лучший PV-бренд на европейском рынке

Мир
28 июня 2023

Компания JA Solar получила награду «Лучший бренд фотоэлектрики на европейском рынке» от компании EUPD Research, вручал ее главный исполнительный директор института EUPD Research, Маркус А.В. Хенер и Цзинь Баофанг, председатель JA Solar, оба присутствовали на церемонии сертификации.

Титул «Лучший бренд в солнечной энергетики» присуждается всемирно известным авторитетным научно-исследовательским институтом EUPD Research. Титул пользуется высокой репутацией в мировой фотоэлектрической отрасли и является свидетельством высокой надежности этого бренда. Проведя анализ данных от установщиков и дистрибьюторов на различных рынках фотоэлектрики по всему миру, институт EUPD Research отбирает лучшие компаний с точки зрения представленности, удовлетворенности клиентов, выбора клиентов и ассортимента продукции, прежде чем присуждать премию Top Brand PV.

На протяжении многих лет компания JA Solar занимает лидирующие позиции на европейском рынке. В 2022 году ее доля европейского рынка достигла 23%, а доля рынка в Великобритании и Нидерландах – 68% и 55% соответственно. Такие показатели отражают превосходную репутацию JA Solar и высокое признание ее продукции на рынке.

В последние годы компания JA Solar получала титул «Лучший бренд фотоэлектрики» от института EUPD Research в Европе, Латинской Америке, Африке, регионе МЕNА, Юго-Восточной Азии, Африке, Германии, Франции, Польше, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Бразилии, Мексике, Чили, Нигерии, Вьетнаме, Таиланде, Филиппинах и др., что демонстрирует высокое признание компании и ее продукции на мировом рынке.

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