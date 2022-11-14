JA Solar поставила модули для крупнейшего в Малайзии парка с одноосными трекерами

В Маранге, Малайзия, начал свою работу солнечный парк мощностью 116 МВт, все модули для которого были поставлены компанией JA Solar (далее — «компания»), одним из ведущих мировых производителей высокопроизводительных фотовольтаических систем.

В этом проекте, осуществляемом по контракту с компанией PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited (далее — Huadong Engineering), используются только двусторонние солнечные панели DeepBlue 3.0 с двойным стеклом. Это крупнейший в истории фотовольтаический проект с одноосными трекерами в Малайзии.

Парк, расположенный в штате Тренгану на восточном побережье полуостровной Малайзии, имеет общую установленную мощность 112 МВт и занимает площадь около 600 гектаров. Ожидается, что парк будет генерировать 220 миллионов кВт·ч электроэнергии в год и удовлетворять потребности 200 тысяч домохозяйств, сократив сжигание стандартного угля на 80 тысяч тонн в год и углеродные выбросы — на 200 тысяч тонн в год.

JA Solar представила усовершенствованные солнечные панели DeepBlue 3.0 в мае 2020 года. Совокупный объем поставок этих панелей по всему миру в период с 2020 года по июнь 2022 года составил 24 ГВт. Для удовлетворения меняющихся рыночных потребностей компания JA Solar непрерывно стремится к повышению производительности фотоэлектрических модулей, продолжая свои технические исследования и инновации. В мае 2022 года JA Solar представила свой первый продукт на рынке фотоэлектрических модулей n-типа DeepBlue 4.0 X. Модель DeepBlue 4.0 X обладает теми же прекрасными техническими характеристиками, что и DeepBlue 3.0, и вдобавок к этому демонстрирует более высокую эффективность, повышенную мощность, более высокую генерирующую силу и превосходную надежность. Модели DeepBlue 3.0 и DeepBlue 4.0 X — это прекрасная иллюстрация инженерной мысли JA Solar, которая разрабатывает свою продукцию таким образом, чтобы повышать ценность для клиентов.

Ранее компания JA Solar уже поставляла высокоэффективные модули для многих важных проектов в Малайзии, включая первую плавучую солнечную электростанцию, первый проект с двусторонними трекерами и т. д., и завоевала в этой стране широкое признание. В 2021 году доля JA Solar на рынке Малайзии превысила 50%. Компания внесла значительный вклад в развитие местного рынка фотоэлектрических элементов. В будущем JA Solar продолжит обслуживать высокоэффективные фотоэлектрические панели для малайзийского рынка, оказывая региону поддержку в области устойчивого развития.

За последние годы общая контрактная мощность проектов в сфере солнечной энергетики компании Huadong Engineering, как внутри Китая, так и за его пределами, включая Вьетнам, Мьянму, Лаос и Малайзию, превысила 3 миллиона кВт с охватом более 10 стран. Эта компания входит в число крупнейших подрядчиков в сфере солнечной энергетики. За последние несколько лет JA Solar развила партнерские отношения с Huadong Engineering, в рамках которых объем их зарубежных проектов в области солнечной энергетики превысил более 2 ГВт. В качестве партнеров, приверженных инициативе «Один пояс и один путь», компании будут продолжать совместно содействовать обеспечению экологически безопасного развития в мире и стремиться к скорейшему достижению углеродной нейтральности.