Владимир Путин и Марат Хуснуллин открыли дорожные объекты в пяти регионах РФ

Две новые объездные дороги в регионах (в Тольятти и Твери) открыты Президентом РФ Владимиром Путиным. Новые дороги обладают стратегическим значением, что и обусловило пристальное внимание к ним со стороны Президента РФ.

Обход у Тольятти представляет собой часть международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Это чрезвычайно важный маршрут в контексте укрепления экономического сотрудничества с Китаем.

Новые финансовые инструменты были опробованы в процессе строительства обхода Тольятти. Результаты подтвердили эффективность нестандартного финансового подхода, который в дальнейшем может быть использован для реализации крупных инфраструктурных проектов как на региональном, так и не федеральном уровне.

Северный обход Твери – это не просто часть трассы «Россия» от Петербурга до Владивостока. Благодаря новому обходу создаются условия для бесшовного проезда по трассе М-11 «Нева» между Питером и Москвой. Отныне из столицы России в город на Неве можно будет добраться всего за 5 часов, как на «Сапсане».

Дороги введены в эксплуатацию с опережением графика наряду с другими стройками вице-премьера Марата Хуснуллина.