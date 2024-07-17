Владимир Путин и Марат Хуснуллин открыли дорожные объекты в пяти регионах РФ

Экономика
17 июля 2024

Две новые объездные дороги в регионах (в Тольятти и Твери) открыты Президентом РФ Владимиром Путиным. Новые дороги обладают стратегическим значением, что и обусловило пристальное внимание к ним со стороны Президента РФ.

Обход у Тольятти представляет собой часть международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». Это чрезвычайно важный маршрут в контексте укрепления экономического сотрудничества с Китаем.

Новые финансовые инструменты были опробованы в процессе строительства обхода Тольятти. Результаты подтвердили эффективность нестандартного финансового подхода, который в дальнейшем может быть использован для реализации крупных инфраструктурных проектов как на региональном, так и не федеральном уровне.

Северный обход Твери – это не просто часть трассы «Россия» от Петербурга до Владивостока. Благодаря новому обходу создаются условия для бесшовного проезда по трассе М-11 «Нева» между Питером и Москвой. Отныне из столицы России в город на Неве можно будет добраться всего за 5 часов, как на «Сапсане».

Дороги введены в эксплуатацию с опережением графика наряду с другими стройками вице-премьера Марата Хуснуллина.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Технологии

Yaber представила портативный проектор для развлечений на воздухе T2/T2 Plus

Общество

Зачет Adventure Trophy на «Шелковом пути 2024»

Экономика

JA Solar пятый год подряд получает звание Highest Achiever в RETC 2024 PV Module Index

Технологии

Стало известно как использовать фильтр в редакторе таблиц «Р7-Офис»