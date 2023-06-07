JA Solar признана компанией PVEL лучшим поставщиком модулей в восьмой раз

Признанная во всем мире независимая сторонняя лаборатория PVEL (PV Evolution Labs), которая тестирует фотогальванические элементы и является ведущей независимой испытательной лабораторией для солнечной промышленности, выпустила «Шкалу оценки надежности фотоэлектрических модулей на 2023 год». Благодаря своим высококачественным фотоэлектрическим модулям компания JA Solar в восьмой раз получила статус «компании с наилучшими показателями» (Top Performer) среди поставщиков модулей.

Чтобы определить поставщика Top Performer, компания PVEL оцеивала модули на основе критериев, описанных в программе проверки продукции на соответствие техническим условиям (Product Qualification Program, PQP). В течение последних 18 месяцев в целях комплексной оценки надежности и показателей производства электроэнергии фотоэлектрических модулей проводились строгие испытания, превышающие стандарт сертификации IEC, состоявшие из шести тестов на надежность. В том числе испытания и анализы на тепловые циклические нагрузки (TC600), нагрев во влажной среде (DH2000), последовательность механического воздействия (MSS), световую деградацию (LID), деградацию под действием света и повышенных температур (LeTID), производительности при различных температурах и степени излучения (PAN). По сравнению с базовыми испытаниями тестирование PQP является более строгим с точки зрения условий и последовательностей. Каждое испытание имеет большое информационное значение для надежности модулей в условиях практического применения. Профессиональные, справедливые и публичные результаты испытаний компании PVEL не только обеспечивают четкие ориентиры для финансистов и разработчиков при выборе высококачественных модулей, но и предоставляют операторам ценную информацию для обеспечения долгосрочной надежности модулей.

Компания JA Solar продолжает уделять особое внимание инновациям и исследованиям в области производства фотоэлектрической продукции. Благодаря превосходным эксплуатационным характеристикам и надежному качеству продукция компании пользуется большим спросом у пользователей по всему миру. На протяжении многих лет компания признавалась организацией EUPD Research одним из ведущих брендов фотоэлектрических элементов во многих регионах и странах, включая Европу, Латинскую Америку, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и Африку. На этот раз компания вновь получила звание «компании с наилучшими показателями» (Top Performer), что еще больше демонстрирует технические и качественные преимущества ее продукции и подтверждает превосходную долгосрочную надежность и производительность ее модулей.