ЯГТУ обучит ярославцев компетенциям цифровой экономики

ЯГТУ проведет обучение 4360 жителей Ярославской области в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». Он является частью федерального проекта, входящего в национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации».

– Мы подписали с Ярославским государственным техническим университетом контракт на оказание услуг по повышению квалификации специалистов по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного профессионального образования, – рассказал директор департамента информатизации и связи Александр Догадин. – Занятия начнутся с 12 октября и продлятся до середины ноября.



Повысить квалификацию можно по следующим направлениям: системное администрирование, цифровой дизайн, кибербезопасность и защита данных, разработка мобильных приложений, цифровой маркетинг и медиа. Программы будут реализовываться в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.



Каждый курс – 24 академических часа, из которых две трети – практические занятия. По завершении – итоговая аттестация.



Всем желающим пройти обучение следует написать на почту института дополнительного образования и электронного обучения ЯГТУ: dskills@ystu.ru.



– Наш вуз является одним из региональных центров компетенций по вопросам развития цифровой экономики, – отметила и. о. ректора ЯГТУ Елена Степанова. – Мы победили в конкурсе на оказание услуг по профессиональной переподготовке кадров и готовы качественно реализовать этот важный для Ярославской области проект.