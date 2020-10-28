Эффективное бизнес-планирование в условиях COVID-19 – опыт компании ACPS Automotive в России

Подводя итоги завершившегося весенне-летнего сезона, компания ACPS Automotive –производитель тягово-сцепных устройств для легковых и коммерческих автомобилей под брендом ORIS – констатирует успешное преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19. ACPS Automotive удалось не просто выйти на докризисный уровень производства, но и нарастить продажи, увеличив присутствие на рынках стран СНГ и Европы.

Москва, Россия, 30 сентября 2020 г. – Еще в первом квартале 2020 года, когда COVID-19 пришел в европейские страны и необходимость выработки антикризисных мер стала очевидной, руководством российского подразделения компании ACPS Automotive был разработан план действий на предстоящий период.

В условиях неопределенности, вызванной введенными в связи с пандемией ограничениями, было принято решение в первую очередь сохранить рабочие места и заработную плату для сотрудников предприятия. Компания получила разрешение на ведение производственной деятельности во время режима самоизоляции, и в апреле завод продолжал работать. К началу мая заводские склады были полностью заполнены.

Такая стратегия была вознаграждена. Уже в первой половине мая на российском рынке компания зафиксировала значительный рост спроса на тягово-сцепные устройства, который удалось оперативно удовлетворить благодаря наличию складских запасов и отлаженной логистике. Сразу после майских праздников завод в Новоорске вновь был запущен на полную мощность. В связи с ограничениями международных перемещений в летний период в России беспрецедентно возросла популярность внутреннего туризма, в первую очередь автомобильного. Это повлекло за собой увеличение спроса на фаркопы и системы буксировки.

«За июнь-август текущего года все плановые показатели по производству и продажам были перевыполнены на 20%, вслед за фаркопами стал расти спрос и на выхлопные системы BOSAL – говорит Игорь Плотников, директор по продажам в России и СНГ компании ACPS Automotive, производителя фаркопов под брендом ORIS, – Более того, по причине растущего спроса на продукцию в третьем квартале на производстве были введены дополнительные смены. Таким образом, благодаря реализованным ранее мерам, мы оказались полностью готовы к такому росту спроса на нашу продукцию».

Компании ACPS Automotive удалось преодолеть кризисный период и реализовать потенциал для роста. Своевременный прогноз развития ситуации и предпринятые практические шаги позволили в итоге не только сохранить квалифицированный персонал, но и безболезненно нарастить объёмы выпускаемой продукции. Высокое качество продукции ORIS в сочетании с адекватной стоимостью, безусловно так же стало важным фактором в выборе покупателей и повышении спроса в кризисный период. Сочетание высоких производственных стандартов и квалифицированного менеджмента позволяет компании ACPS Automotive на протяжении без малого двух десятков лет уверенно преодолевать вызовы и постоянно увеличивать поставки фаркопов европейского качества на рынки Европы и стран СНГ.

О компании

Компания ACPS-Automotive — один из ведущих мировых производителей тягово-сцепных устройств (ТСУ), являющаяся драйвером инноваций, подтвержденных множеством патентов.

ACPS-Automotive сегодня — это собственный технологический центр и 5 производственных предприятий в Германии, Венгрии, Франции, Мексике и России. Компания поставляет продукцию практически на все конвейеры ведущих мировых автопроизводителей. Для рынка послепродажного обслуживания автомобилей ACPS-Automotive предлагает широкий ассортимент ТСУ. Фаркопы ORIS_ACPS™ устанавливаются на автомобили всех классов, от тяжелых пикапов и премиальных внедорожников до семейных хэтчбеков и автомобилей бюджетного сегмента.

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» – представляет интересы компании ACPS-Automotive в России и отвечает за продажи фаркопов ORIS и выхлопных систем Bosal на территории России. Производственная площадка компании в Новоорске является крупнейшим в стране производителем ТСУ европейского качества. В 2019 году товарооборот российского подразделения компании составил 285 млн. руб., а объем выпускаемой продукции около 100 000 изделий в год.

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Поддубная Ольга, Media Service Agency

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