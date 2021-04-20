В современном строительстве можно выделить несколько основных тенденций.

Метальников Александр Иванович

Экспертное мнение о современных тенденциях в строительстве

Экспертное мнение о современных тенденциях в строительстве и эскроу-счетах высказал топ-менеджер компании «Интерстрой-энерго» Метальников Александр Иванович.

В строительстве современных зданий можно выделить следующие тенденции:

* основным строительным материалом при возведении домов, коттеджей и дач остается кирпич. Большинство современных строительных проектов предполагает использование кирпича;

* не менее популярным материалом сегодня остается дерево, которое славится своими экологическими свойствами. В современном строительстве дерево проходит через процедуру дополнительной обработки. Внутри и снаружи здания срубы покрывают защитными покрытиями и противопожарными материалами;

* новым материалом, который привлекает своей прочностью и доступной ценой, является газобетон. Также преимущество этого стройматериала заключается в небольшом весе, поэтому его можно легко устанавливать и транспортировать. Газобетон позволяет создавать конструкции любой формы;

* новым направлением в строительстве стало использование материалов разных типов, например, натурального камня, дерева и кирпича. Заказчик может выбирать любые варианты комбинирования стройматериалов по своему желанию.

Также Метальников Александр Ивановичрассказал об эскроу- счетах, которые должны использовать российские застройщики. Закон, который обязывает застройщиков использовать в своей деятельности эскроу-счета, вступил в силу с 1 июля 2019 года. На этих счетах размещаются деньги дольщиков. До окончания строительных работ застройщики не смогут пользоваться этими средствами. Они могут взять кредит в банке.

Введение этого закона должно предотвратить ситуации с обманутыми дольщиками. Без открытия эскроу-счетов могут работать застройщики, которые начали строительство до вступления закона в силу. При этом степень готовности строящегося многоквартирного дома должна быть не менее 30%.

На эскроу-счетах денежные средства дольщиков сохраняются до завершения строительства здания. Застройщиков освободят от необходимости платить взносы в компенсационный фонд. Вносить средства на счет можно после регистрации договора долевого участия. Забирать их застройщик сможет после регистрации права собственности на первую квартиру в построенном доме. Таким образом, эскроу- счета являются своеобразной страховкой на случай замораживания строительства.