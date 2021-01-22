Эксперты говорят о новой опасности для покупателей недвижимости

Снижение ставок по ипотеке привело к росту спроса на рынке недвижимости, в прошлом году было выдано рекордное количество ипотечных кредитов. Но вместе с тем выросло и количество мошенничеств с квартирами, причем специалисты отметили относительно новый риск – покупку квартир в строящихся ЖК у физического лица, пишет «Российская газета». В последнее время такие сделки стали массовым явлением.

Распространенная ситуация: человек покупает квартиру на начальном этапе строительства по низкой цене, а потом продает подороже. Если зайти на сайты по продаже недвижимости, можно увидеть массу объявлений об отчуждении квартир по переуступке. Однако покупатели квартир часто не осознают, что они несут те же риски, что и при покупке вторичного жилья, на это обращает внимание член Ассоциации юристов России Вячеслав Голенев. Необходимо тщательно проверять собственника, документы на квартиру. Может оказаться, что собственник, к примеру, недееспособен, а это является основанием для признания сделки недействительной. Несмотря на то, что специалисты регулярно напоминают гражданам, что безопаснее оформлять покупку у нотариуса, многие на свой страх и риск выбирают простую письменную форму сделки, с которой и «работают» аферисты.

Основным фактором успеха мошенников, по мнению экспертов, является простота оформления сделки. Стороны заключают договор, не обращаясь за профессиональной юридической помощью, и отдают документы на регистрацию через МФЦ. В полномочия сотрудников МФЦ не входит проверка сделки, это просто посредник между гражданами и Росреестром. Директор центра исследований и экспертиз Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина отмечает, что введение обязательной нотариальной формы для сделок с недвижимостью поможет решить проблему и уберечь имущество граждан от посягательств мошенников, поскольку нотариус всегда проводит правовую экспертизу договора и документов на недвижимость, проверку дееспособности граждан, гарантируя законность сделки.