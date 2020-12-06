Эксперты конкурса «Мастера гостеприимства» назвали лучшие регионы России для зимнего отдыха

Общество
6 декабря 2020

Регионы России – отличное место для зимних каникул. Лучшие из них для встречи Нового года и отдыха назвали эксперты всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Участники представили немало интереснейших проектов в сфере отечественного туризма и гостеприимства в первом сезоне конкурса. Прием заявок на второй сезон начался с 17 ноября.

Заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов считает Башкирию, Псковскую область и Северную Осетию-Аланию наиболее привлекательными местами для новогодних каникул. Обилием православных храмов, великолепной исторической архитектурой славится Псковская область. Нельзя пройти мимо Псковско-Печерского мужского монастыря, действующего свыше 500 лет. Красивейший и безопасный регион с тысячелетними ледниками, древними крепостями, уникальной природой, горами, ущельями, высокогорными селами – Северная Осетия-Алания. Российская Швейцария с прекрасными горнолыжными курортами Банное и Абзаково, а также уникальными природными территориями – это Башкирия.

У Гранта Бабасяна, президента Общенационального союза индустрии гостеприимства, есть свои аргументы в пользу лучших мест в России. Путешествие по Камчатке не забудется никогда – ведь там есть удивительные горячие источники и десятки вулканов. Впечатляющее зрелище – зимний Байкал: это прозрачный лед у острова Ольхон, гонки на собачьих упряжках в Листвянке, поездки на ретропоезде по Кругобайкалке – старой железной дороге по побережью озера. Традиционное курортно-санаторное лечение, минеральная вода нескольких видов, купание в горячих источниках и термах и, конечно, катание на снегокатах, горных лыжах и поездки в горы – все это Кавминводы.

Ратует за Калужскую, Вологодскую и Калининградскую области Евгений Малыгин, руководитель профессионального конкурса «Мастера гостеприимства», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».  Чтобы увидеть в Великом Устюге резиденцию Деда Мороза (кто не хочет окунуться в детство?), стоит приехать в Вологодскую область. Побывать в Музее кружева и осмотреть Вологодский кремль можно в Вологде. Калуга стала в 2021 году новогодней столицей России. Здесь слепят самого большого в стране снеговика.  В честь будущего 60-летия первого полета человека в космос город будет украшен в стиле ретрофутуризма. А Калининград позволит насладиться атмосферой европейского Нового года.

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