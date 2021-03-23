Эксперты заявили о необходимости оперативного реагирования надзорных служб на работу «мутных» УК

Как передает «Российская газета», последнее время жители элитных высоток Москвы и Подмосковья все чаще жалуются на то, что жилые дома бизнес-класса обслуживаются хуже, чем объекты муниципального фонда. Это объясняется тем, что в условиях экономического кризиса небольшие управляющие компании, чтобы выжить, вынуждены экономить буквально на всем – на персонале, затратах на техобслуживание умных систем и даже на перечислениях за поставленные энергоресурсы. Чаще всего, дело заканчивается выяснением отношений в судах. Правительственное издание отмечает, этот факт вызывает сильнейшую озабоченность жителей и властей.

По словам профильных экспертов, самое страшное – это когда «мутная» компания не способна вовремя обслуживать свои текущие расходы. Сразу же возникает вопрос, какова же реальная ситуация внутри управляющего оператора, ответственного за поддержку исправного состояния скоростных лифтов, систем безопасности ЖКХ, не говоря уже об уборке подъездов? Ведь содержание в надлежащем состоянии инфраструктуры технически сложных жилых домов напрямую связано с безопасностью проживания в них москвичей.

На этом фоне специалисты говорят о том, что надзорным и контролирующим ведомствам и службам было бы неплохо хотя бы временно перейти в формат оперативного реагирования, чтобы работать на упреждение потенциальных трагедий. Эксперты отмечают, люди и так устали от неблагоустроенности, так зачем же создавать излишнюю социальную напряженность?