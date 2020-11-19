Элина Дагаева: «Любовь – основа моего творчества»

Певица Элина Дагаева известна широкому слушателю у себя на Родине, в Грозном. Ей даже присвоено звание заслуженной артистки Чеченской Республики. Но проживает и работает она в Москве, а искушенный столичный слушатель только сейчас начинает узнавать это имя. И нужно отметить, что красавица с Кавказа полюбилась уже многим.

Она постоянный участник фестивалей, таких как «Дружба народов», «Серебряный кувшин», «Народы Кавказа», различных музыкальных премий. Ее песни звучат на радио Восток FM и региональных радиостанциях. Элина планирует большой сольный концерт в Москве, продолжает записывать новые произведения и снимать клипы. Мы задали несколько вопросов талантливой и красивой девушке.

— Что для тебя музыка?

— Музыка – это жизнь. Я с раннего детства мечтала о сцене и много занималась для того, чтобы к ней прийти. Моя семья способствовала моему увлечению и всячески его поощряла, и я за это очень благодарна моим близким. Знаю, что выбрала непростой путь, нужно много работать и всегда быть на виду.

— Что для тебя важнее всего в творчестве?

— Для меня важна эстетика в музыке, поэтому я тщательно подхожу к выбору репертуара. Это должны быть красивые песни, вызывающие самые прекрасные чувства у моих слушателей. Основа моего творчества – любовь, ведь это то, что нас вдохновляет, ведет по жизни, дарит радость и вдохновение. И, знаете, о любви можно петь бесконечно, она имеет столько проявлений и оттенков.

— Где взять эти самые хорошие песни?

— Я пишу песни сама и в соавторстве. Нахожу близких мне по духу авторов и вместе с ними создаю песни. Я могла бы писать только сама, но привлекая других авторов к совместной работе, я добиваюсь того, что все песни в моем репертуаре получаются разные. Ведь каждый автор привносит что-то свое в мое творчество.

— А что вас вдохновляет?

— Конечно же, любовь в первую очередь. Природа, путешествия, семья. Каждое мое выступление – источник для последующего вдохновения. И кроется он в слушателях, я вижу их реакцию, глаза, которые светятся, души, которые наполняются эмоциями и чувствами – от этого мне хочется создавать и исполнять новые и новые песни.

— А чего не хватает?

— Самое банальное – мне не хватает времени. Моя жизнь расписана поминутно. Из-за нехватки времени не удается вдоволь пообщаться с детьми и близкими, но я все равно стараюсь уделять им максимально все свое появляющееся свободное время. В сложившейся ситуации с пандемией, конечно, было много огорчений из-за отмены концертов и рухнувших творческих планов, но несомненно, в этом была и польза — появилось время на общение с родными. И это дало почву для нового вдохновения и силы для дальнейшей работы. Сейчас немного тревожно вновь, много новых планов, наработок и хочется их скорейшей реализации. Будем надеяться, что все снова встанет на свои места и жизнь будет нас радовать приятными сюрпризами, а творчество вдохновлять на жизнь.

— Надеемся, что так и будет. Что готовит Элина Дагаева для слушателей?

— Новые песни – прекрасные как воздух, клипы и большую сольную программу.

Встретиться с Элиной Дагаевой и послушать ее творчество можно в Москве 21 ноября в 19:00 в ресторане «Шервуд». На Творческом вечере Элины с участием Звезд Кавказской эстрады прозвучат лучшие авторские песни, национальные и новые песни. Все желающие смогут задать свои вопросы лично.