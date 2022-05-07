Jills Zeder Group выставила на продажу поместье в Майами-Бич за 170 млн долларов США

Группа Jills Zeder Group выставила на продажу 18 La Gorce Circle— уникальное поместье на острове Ла Горс, состоящее из четырех прибрежных объектов, расположенных по адресу La Gorce Circle 16, 18, 22 и 24. Стоимость объекта оценивается в 170 млн долларов США. Это поместье, расположенное на фешенебельном острове Ла Горс в Майами-Бич, состоит из трех отдельных домов, в каждом из которых есть частный причал, и дополнительного земельного участка с великолепным парком.

Продавца представляют Джилл Эбер (Jill Eber) и Джилл Херцберг (Jill Hertzberg) из Jills Zeder Group, являющиеся членами объединения Coldwell Banker Global Luxury Ambassadors, аффилированного с Coldwell Banker Realty.

Из этого полностью огороженного, обращенного на юго-запад поместья открываются просторные виды на Бискайский залив и центр Майами. Площадь объекта составляет около 38 150 кв. м (примерно 3 акра) , а протяженность прибрежной зоны достигает порядка 183 м (600 футов).

Двухэтажный дом с пятью спальнями, семью полноценными ванными комнатами и тремя туалетными комнатами расположен по адресу 16 La Gorce Circle. По адресу 18 La Gorce Circle расположен дом с двумя спальнями, двумя полноценными ванными комнатами и одной туалетной комнатой, а также гостевым домом и винным погребом. Двухэтажный дом по адресу 22 La Gorce Circle состоит из пяти спален, семи полных ванных комнат и пяти туалетных комнат.

Жемчужина поместья — потрясающий частный парк Domaine de la Paix et de l’Amour. Он может похвастаться изысканно ухоженными садами, величественными баньянами и дубами, высокими пальмами, впечатляющей мраморной беседкой с видом на залив и большим частным причалом. Кроме того, этот тихий парк имеет красивый ландшафтный дизайн с замысловатыми дорожками из кораллового камня, и из него можно наблюдать за потрясающими закатами и любоваться видами на городской пейзаж.

Остров Ла Горс — воплощение идеального места для уединения: роскошные прибрежные поместья с первозданными пейзажами, обширные участки, частные причалы и огороженная территория с круглосуточной охраной. Остров Ла Горс пользуется популярностью среди местной элиты, учитывая его уединенность и спокойствие. Община включает в себя около 60 элитных домов на одну семью и соединена с Майами-Бич мостом. Таким образом, она находится на совсем небольшом расстоянии от магазинов Бэл-Харбор на севере, Линкольн-Роуд и Южного пляжа на юге, а также от района Дизайн-Дистрикт на западе. Кроме того, в непосредственной близости находится исторический загородный клуб La Gorce Country Club, построенный в конце 1920-х годов и недавно реконструированный.

«Это самый невероятный комплекс объектов недвижимости во всем Майами-Бич с прибрежной зоной протяженностью 600 футов с живописными видами на Бискайский залив и центр Майами, — заявила Джилл Эбер из The Jills Zeder Group. — Это ценный, статусный комплекс, которого многие из самых взыскательных покупателей ждали на рынке в течение многих лет».

«Этот листинг, который никогда ранее не был доступен на рынке, предлагает уникальную возможность приобрести собственность такого масштаба в то время, когда запасы домов и земельных участков в Майами-Бич крайне ограниченны,— заявила Джилл Херцберг из Jills Zeder Group). — Кроме того, остров Ла Горс — один из самых престижных закрытых районов Южной Флориды, предлагающих своим жителям высочайшую степень конфиденциальности».