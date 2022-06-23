Jolywood объявила о сотрудничестве с IBC SOLAR

Общество
23 июня 2022

Компания Jolywood, являющаяся одним из ведущих производителей двусторонних солнечных модулей с элементами n-типа и технологией TOPCon, сотрудничает с компанией IBC Solar, ведущим поставщиком комплексных услуг в области солнечной энергетики. Компании вместе работают над двумя моделями двусторонних высокопроизводительных модулей Jolywood. 

Модуль Jolywood JW-HD120 Niwa и модуль JW-HD144N теперь можно заказать в Европе через IBC SOLAR. Выполненный полностью в черном цвете модуль JW-HD120 Niwa с выходной мощностью 380 Вт адаптирован для применения на крышах жилых домов, а также коммерческих и промышленных объектов. Высокопроизводительный модуль JW-HD144N специально предназначен для крупномасштабных проектов.

Компания IBC SOLAR была основана в 1982 году и в настоящее время является первопроходцем энергетической революции в более чем 30 странах. Компания предлагает комплексные системы и охватывает весь ассортимент от планирования до передачи фотоэлектрических систем под ключ. Компания выступает разработчиком и генеральным подрядчиком по проектам в сфере фотовольтаики на крышах жилых домов и коммерческих и промышленных объектов, а также по крупномасштабным проектам в области солнечной энергетики.

Разработанные компанией Jolywood надежные высокопроизводительные двусторонние модули характеризуются особенно высоким КПД и более низким уровнем деградации по сравнению с традиционными солнечными элементами p-типа, также обеспечивая более высокий температурный и двусторонний коэффициент. Задняя сторона модулей может обеспечивать 80% мощности передней стороны. Таким образом, обе стороны модулей активны, благодаря чему достигается повышенная энергоэффективность. Компания Jolywood Solar поставила более 5 ГВт солнечных модулей и элементов n-образного типа более чем в 50 странах и пользуется заслуженной любовью клиентов по всему миру.

«Мы уделяем особое внимание потребностям наших клиентов. Мы рады тому, что в лице компании Jolywood мы нашли партнера, с которым мы сможем и далее обеспечивать доступность высококачественных и надежных солнечных модулей в жилищном секторе», — отметил Штефан Хорстман (Stefan Horstmann), главный операционный директор компании IBC SOLAR AG. — Благодаря своей инновационной концепции элементов компания Jolywood является производителем с потенциалом на будущее. Высокопроизводительные солнечные панели станут отличным дополнением к нашему портфелю».

Алан Се (Alan Xie), заместитель генерального директора компании Jolywood, добавил: «Мы рады сотрудничеству с одним из ведущих системных поставщиков в Европе, специализирующихся на фотоэлектрической технике и системах накопления энергии. Многолетний опыт и пристальное внимание к качеству и удовлетворенности клиентов делают IBC SOLAR идеальным партнером для успешного позиционирования наших ведущих фотоэлектрических элементов n-типа и модульной технологии на целевых европейских рынках».

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