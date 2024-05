JOY GROUP заняла 70-е место в рейтинге WWD Beauty Inc. Top 100, поднявшись на 16 позиций

В апреле 2024 года всемирно известное модное издание WWD (Women’s Wear Daily) опубликовало собственный рейтинг 100 ведущих косметических компаний мира (WWD Beauty Inc. Top 100) за 2023 год. Компания Shanghai Juyi Cosmetics Co., Ltd. («JOY GROUP»), продемонстрировав устойчивый рыночный рост, уверенно расположилась на 70-й строчке списка. Компания второй год подряд входит в сотню лучших косметических компаний мира, поднявшись на 16 позиций с предыдущего 86-го места.

JOY GROUP дебютировала в этом рейтинге в 2022 году, одновременно заняв 9-е место в числе 10 лидеров продаж в индустрии красоты (Beauty ‘s Top 10 Sales Gainers). Включение в рейтинг на протяжении двух лет подряд как нельзя лучше отражает устойчивый рост и усиливающееся влияние JOY GROUP на мировой арене, демонстрируя авторитет китайской индустрии красоты как внутренней, так и международной аудитории.

Как престижное издание, часто именуемое «Библией моды», WWD обладает значительным влиянием в этой области. Список Top 100 Beauty Companies List — ежегодный рейтинг крупнейших косметических компаний мира по объемам продаж, публикуемый WWD Beauty Inc., — является законодателем в мировом секторе красоты.

JOY GROUP — ведущая косметическая компания Азии, которая считает своей миссией «создание мира красоты, приносящего радость каждому». В группу входят три основных бренда: JUDYDOLL, JOOCYEE и René Furterer (китайское подразделение). Ассортимент продукции JOY GROUP охватывает широкий спектр товаров от косметики до средств для ухода за волосами и кожей головы.

В 2023 году общий объем розничных продаж JOY GROUP превысил 450 млн долларов США (3 млрд юаней), а выручка достигла 360 млн долларов США (2,61 млрд юаней), продемонстрировав впечатляющий годовой рост на 48% (без учета продаж René Furterer). В настоящее время JOY GROUP занимает 2-е место среди китайских поставщиков декоративной косметики на внутренний рынок, укрепляя свои лидирующие позиции в отрасли.

В настоящее время JOY GROUP управляет обширной коммерческой сетью, включающей флагманские магазины на основных платформах электронной торговли, более 50 оффлайн-бутиков и присутствие в более 10.000 оффлайн-магазинов косметики по всему Китаю. Кроме того, владея собственной косметической фабрикой и лабораториями, JOY GROUP управляет полной цепочкой поставок «под ключ», включая исследования и разработки, производство, маркетинг и продажи.

С 2020 года JOY GROUP активно расширяет свое присутствие на зарубежных рынках, укрепляя свои позиции в Японии и странах АСЕАН. В перспективных планах компании — покорение рынков с большим потенциалом роста, таких как США, Австралия, Канада и страны Ближнего Востока.