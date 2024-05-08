Knight-Hennessy Scholars объявила о своем самом большом наборе: 90 новых стипендиатов

Стипендиальная программа Стэнфордского университета Knight-Hennessy Scholars объявила о результатах набора на 2024 год, в который вошли 90 новых стипендиатов, — это самый большой набор в истории программы. В седьмой набор вошли студенты из 30 стран, которые будут получать академические степени по 45 программам во всех семи магистратурах Стэнфордского университета. Впервые в истории в программе участвуют стипендиаты с гражданством Австрии, Бахрейна, Беларуси, Боливии, Болгарии, Франции и Шри-Ланки.

Denning House, home of Knight-Hennessy Scholars on the Stanford University campus.

Knight-Hennessy Scholars — это междисциплинарная, мультикультурная стипендиальная программа получения высшего образования, охватывающая все семь факультетов Стэнфордского университета. Стипендиаты Knight-Hennessy получают финансовую поддержку на срок до трех лет для обучения в магистратурах Стэнфорда, участвуя при этом в деятельности, которая готовит их к тому, чтобы стать дальновидными, смелыми и открытыми к сотрудничеству лидерами, способным решать сложные проблемы, стоящие перед миром. В программу набирают стипендиатов, продемонстрировавших самостоятельность мышления, способность к целеустремленному лидерству и независимое мировоззрение.

«Каждая новая группа стипендиатов побуждает меня все с большим воодушевлением смотреть в будущее, — говорит Джон Л. Хеннесси (John L. Hennessy), почетный президент Стэнфордского университета и директор фонда Shriram Family в рамках программы Knight-Hennessy Scholars. — Проблемы, с которыми сталкивается наш мир, постоянно усложняются, что подтверждает важность нашей миссии».

Программа Knight-Hennessy Scholars формирует новых лидеров, приверженных общему благу и владеющих инструментами, необходимыми для значимых изменений. Программа King Global Leadership является одним из ключевых элементов Knight-Hennessy Scholars, предлагая широкий спектр семинаров, лекций, проектов и практических занятий, дополняющих высшее образование и способствующих становлению стипендиатов как лидеров.

Среди стипендиатов набора 2024 года 47% не являются гражданами США. 49% американских стипендиатов не относят себя к белой расе, а 11% в прошлом служили в армии США. Стипендиаты получили степень бакалавра в 60 различных учебных заведениях, включая 12 международных образовательных учреждений. 22% из них первыми в своей семье закончили колледж. С этим, теперь уже седьмым, набором общее число стипендиатов программы достигло 514, начиная с первого набора 2018 года.

«Каждый стипендиат привносит нечто уникальное в наше растущее сообщество, — считает Тина Силиг (Tina Seelig), исполнительный директор Knight-Hennessy Scholars. — Наблюдать, как они налаживают связи и получают знания в различных областях науки, культуры и идеологии, развивая способность решать самые серьезные мировые проблемы, — это вдохновляет».

Набор на стипендиальную программу Knight-Hennessy Scholars 2025 года откроется 1 июня 2024 года и продолжится до 9 октября 2024 года. Для потенциальных стипендиатов будут проводиться информационные сессии, где можно получить информацию о сообществе, программе развития лидерских качеств и процедуре приема. Программа Knight-Hennessy Scholars не предусматривает квот или ограничений в зависимости от региона, колледжа или университета, направления обучения или карьерных устремлений.

Программа Knight-Hennessy Scholars, впервые объявленная в 2016 году, была названа в честь Фила Найта (Phil Knight), выпускника программы MBA 1962 года, филантропа и соучредителя Nike Inc., а также Джона Хеннесси (John Hennessy), председателя Alphabet Inc. и почетного президента Стэнфорда с 2000 по 2016 год. Knight-Hennessy Scholars — крупнейшая в мире общеуниверситетская стипендия с полным финансированием для получения законченного высшего образования.