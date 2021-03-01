ЮГРА-НЕФТЕХИМ — новый производственный комплекс

В середине прошлого года в Ханты-Мансийском автономном округе России был запущен новый производственный комплекс по переработке сырой нефти и газа в нефтепродукты конечного потребления с высокой добавленной стоимостью. В основном завод «ЮГРА-НЕФТЕХИМ» производит нефтехимию, такую как:

Олефины и полиолефины (полипропилен, полиэтилен, БОПП и др.);

Пластики, эластомеры и промежуточные продукты (синтетические каучуки, пенополистирол, ПЭТ и прочее);

Как нам стало известно, нефтеперерабатывающий комплекс «ЮГРА-НЕФТЕХИМ» был построен с нуля на площадке, расположенной в 120 километрах от гор. Ханты-Мансийска, а сумма инвестиций в проект превысила 700 миллионов долларов США.

На сегодняшний день продукция завода уже доступна для потребителей на внутреннем рынке, а также поставляется на экспорт в более чем в тридцать стран, а за её реализацию отвечает специально созданная сбытовая структура в виде нескольких Торговых домов. По заверению представителей компании, вся продукция производится с применением всех международных стандартов качества и менеджмента, что позволяет получать множество положительных отзывов от партнеров и с большой скоростью увеличивать портфель активных клиентов по всему миру.

Стоит отметить тот факт, что «ЮГРА-НЕФТЕХИМ» является Торговой маркой, «брендом», зарегистрированной в международном патентном агентстве на компанию Petrochemical LTD в Великобритании.