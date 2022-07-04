JW Therapeutics объявила о начале испытания JWATM204 среди пациентов с раком печени

Мир
5 июля 2022

JW Therapeutics, независимая и инновационная биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке, производстве и коммерческой реализации средств клеточной иммунотерапии, объявила о начале клинического испытания фазы I препарата JWATM204 среди пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой (ГЦК) на поздней стадии.

Первичный рак печени, также известный как карцинома печени, входит в число распространенных желудочно-кишечных заболеваний во всем мире. Примерно 85–90% онкологических заболеваний печени составляют гепатоцеллюлярные карциномы (ГЦК). Согласно результатам исследования GLOBOCAN, проведенного в 2020 году, ежегодно в мире диагностируется 906 тысяч новых случаев этого заболевания и 830 тысяч смертельных исходов, что выводит его на шестую строку среди злокачественных новообразований по распространенности и 3-ю — по показателю смертности. Пятилетний показатель выживаемости в Северной Америке составил 15–19%. Особенно высокая заболеваемость раком печени была зафиксирована в Китае. Рак печени занял в Китае 4-е место по распространенности среди злокачественных новообразований и 2-е место по смертности от рака, при этом пятилетний показатель выживаемости составил всего 12,1%. Соотношение заболеваемости к смертности 1:0,9 свидетельствует о плохом прогнозе развития рака печени, который представлял серьезную угрозу жизни и здоровью китайского населения. В последние годы иммунотерапия, представленная ингибиторами иммунных контрольных точек, достигла общей частоты ответа (ОЧО) 17–20% и 15–20% для терапии первой и второй линии соответственно у пациентов с ГЦК1. Тем не менее, нерешенные проблемы сохраняются, включая прогрессирование заболевания после лечения и альтернативные схемы лечения в связи с рецидивом.

Это первое испытание JWATM204 на людях направлено на оценку безопасности, переносимости, дозолимитирующей токсичности и фармакокинетического профиля JWATM204 при приеме взрослыми пациентами с ЦГК на поздней стадии, а также на исследование противоопухолевой активности JWATM204 в целевой выборке пациентов. Многообещающие результаты доклинических испытаний продемонстрировали потенциал для проведения клинических испытаний JWATM204 для лечения ГЦК.

JWATM204 представляет собой разработанную на основе T-клеточной платформы ARTEMIS® инновационную иммунную T-клеточную терапию, нацеленную на глипикан-3 (GPC-3) и отличающуюся высокой аффинностью и специфичностью моноклонального антитела GPC-3. JW Therapeutics в 2020 году получила от компании Eureka права на разработку, производство и коммерческую реализацию JWATM204 в Китае (включая Материковый Китай, Гонконг, Макао и Тайвань) и странах-членах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также произвела технический трансфер и модернизацию объектов и оборудования на производственном объекте в Вайгаоцяо (Шанхай).

Соучредитель, председатель правления и генеральный директор компании JW Therapeutics Джеймс Ли (James Li) заявил следующее: «Солидные опухоли являются одним из важнейших элементов стратегии разработки продукции компании JW Therapeutics. Используя нашу платформу для разработки технологий и продуктов, мы в настоящее время разрабатываем революционные продукты клеточной иммунотерапии для лечения солидных опухолей с высокой заболеваемостью в Китае, а также выводим разрабатываемые препараты на стадию клинических испытаний».

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