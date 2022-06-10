К своим истокам возвращается Международный фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика»

Общество
10 июня 2022

С 8 по 12 июня 2022 года в городе Сочи пройдет финал первого тура Международного фестиваля-конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Давыдовича Кобзона.

Именно в Сочи в 1967 году состоялся первый фестиваль патриотической песни. Тогда в нем приняли участие певцы из 9 стран. Сейчас Международный фестиваль «Красная гвоздика» возвращается к своим истокам, чтобы сохранить музыкальное наследие национальной патриотической песни.

Организаторы фестиваля Российский фонд культуры и Благотворительный фонд содействия культуре и спорту «ЮнОлимп» получили более 300 заявок от исполнителей из разных уголков нашей страны и зарубежья.  После региональных отборочных конкурсов, прошедших в очном и онлайн-формате, жюри выбрало исполнителей, которые продолжат участие в финальном конкурсе в Сочи. Финалистами стали певцы из России, Беларуси, Узбекистана, Молдавии, Донецкой Народной Республики. Председатель жюри фестиваля – народный артист РФ Олег Иванов.

Организаторы постарались, чтобы каждый день фестиваля был наполнен интересными событиями. Откроется и завершится фестиваль патриотической песни в городе Сочи гала-концертом, в котором примут участие победители, лауреаты и дипломанты конкурса разных лет, звёзды эстрады и финалисты первого этапа фестиваля-конкурса. Все мероприятия пройдут при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Краснодарского края и администрации города Сочи. Официальный партнер фестиваля в городе Сочи – Гранд-отель «Жемчужина», в котором состоится пресс-конференция и ряд фестивальных мероприятий.

Партнёрами Международного фестиваля патриотической песни «Красная гвоздика» выступают Евразийский Совет композиторов и музыкальных деятелей, а также Союз композиторов Евразии.

В рамках программы фестиваля 11 июня состоится Международный пленум композиторов песенников РФ, СНГ и стран Евразии. Композиторы и поэты, члены профессиональных творческих общественных организаций обсудят перспективы развития отечественного песенного искусства и возможности создания патриотических песен.

«Сейчас в истории нашей страны очередной этап, когда народу нужно сплотиться, поверить в свои силы, а патриотическим чувствам выйти на первый план. И именно патриотические песни должны напомнить людям о самых важных вещах, таких как нация и Родина», – считает руководитель проекта «Международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени И.Д. Кобзона», президент Союза композиторов Евразии и председатель Евразийского совета Андрей Батурин.

Организаторы надеются, что фестиваль в Сочи станет местом притяжения воодушевляющих песен о Родине и запомнится всем участникам, жителям и гостям города.

Организационный комитет

Международного фестиваля-конкурса

национальной патриотической песни

«Красная гвоздика» им. И.Д. Кобзона

тел. +7 (495) 691-48-32
www.krasnaya-gvozdika.ru

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