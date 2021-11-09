Кабмин выделит виноградарям и виноделам 7,5 млрд рублей

До 2023 года Правительство РФ выделит виноградарям и виноделам в регионах субсидии общим объемом 7,5 млрд рублей. Деньги будут направлены на стимулирование развития отрасли. Краснодарский край – в перечне приоритетных федеральных субъектов для выделения субсидий.

В кабмине уточнили, деньги субсидии можно будет осваивать целевым образом. Виноградари и виноделы на местах смогут направить средства господдержки на создание питомников, установку шпалер, уход за существующими плантациями, закладку новых виноградников, покупку саженцев и прочие аналогичные категории расходов.

«Такая поддержка федерального центра крайне важна для нас, поскольку виноградарство является ключевой составляющей всей региональной сельскохозяйственной политики. В первую очередь, субсидии планируем направить на выращивание молодых саженцев для закладки новых виноградников. Определились, что в ближайшие 15 лет под виноградники дополнительно используем до 50 тысяч гектаров кубанских плодородных земель. Таким образом, реализовав эти планы, мы сможем кратно увеличить урожай винограда и, соответственно, объемы производимых кубанских вин», – рассказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Он напомнил, что до 30% виноградников от общей доли всех российских регионов приходится именно на Краснодарский край. По предварительным прогнозам, в 2021 году урожай винограда превысит 210 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе кубанской администрации в понедельник, 8 ноября.

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