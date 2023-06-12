Kaiyi Auto представила новую энергетическую стратегию и годовой отчет о результатах

В Ибине состоялась конференция World Power Battery Conference на тему «Новая зеленая энергия, новая мировая энергия». В ходе конференции компания Kaiyi Auto представляет свои три технологические платформы на основе концепции Yi, а также пять новых продуктов на новой энергии, включая X7 PHEV, HH11 и HH12.

Концепция Yi предусматривает создание трех основных технологических платформ

«Концепция Yi» является важной опорой для новой энергетической стратегии Kaiyi. «Y» представляет концепцию бренда, которая заключается в том, что Kaiyi будет использовать молодой образ мышления (Young) и пользовательское мышление (Your) для достижения двойного баланса пользовательской страсти (Yearn) и корпоративного видения. «I» представляет концепцию платформы, которая включает в себя три характеристики: интеллектуальность, безграничность и воображение. Согласно концепции «Yi concept», компания Kaiyi создала три крупнейшие технологические платформы: i-FA, i-EA и i- XA, на их основе Kaiyi планирует в ближайшие пять лет вывести на мировой рынок 23 новых продукта на новой энергии 11-й серии.

Продукты на новой энергии, ориентированные на мировой рынок

Пять продуктов на новой энергии, которые будут представлены на конференции, представлены на платформах i-FA и i-EA.

X7 PHEV основан на платформе i-FA. Он оснащен гибридным двигателем 1.5T. Запас хода на чистом электричестве составляет 260 км, а полный запас хода достигает 1200 км.

HH11/12 — электромобиль начального уровня на платформе i-EA, в 3-дверной и 5-дверной версиях. Интерьер планируется оснастить связанными между собой 10,25- и 7-дюймовыми HD-экранами, бесключевым доступом и другими конфигурациями. Предполагается, что модель также будет доступна с правым рулем. Запас хода на чистом электричестве может достигать 400 км.

Всемирно известные предприятия сотрудничают для построения экологии в промышленности

Помимо создания феноменальной продукции, компания Kaiyi Auto также построила экологию в промышленности совместно с CATL, Tencent и другими всемирно известными компаниями, что в полной мере способствует неуклонному развитию новой энергетической стратегии Kaiyi Auto.В июле 2021 года, Kaiyi Auto и CATL заключили стратегическое партнерство, и обе стороны будут тесно сотрудничать в различных областях, таких как разработка комплектного автомобиля, аккумуляторов Kylin с высокой плотностью энергии, технологии замены аккумуляторов и утилизации аккумуляторов.

Примерно к 2025 году модели на новой энергии Kaiyi сформируют «три новых продукта на новой энергии с внедорожниками, моделями A00 в качестве дополнения и новой расширяемой платформой внедорожников (SUV) в качестве основы».