Как бренды подхватили инфоповод с Юрием Борисовым на Оскаре

Культура
3 марта 2025

Юрий Борисов стал первым за долгое время российским актёром, который был номинирован на премию «Оскар». Это событие мгновенно привлекло внимание общественности в России. В социальных сетях появились шутки, посты с поддержкой и мемы. Бренды активно включились в обсуждение, запуская креативные акции и скрытые послания.

ОТП Банк предложил своим клиентам отметить номинацию Борисова походом в кино. С 3 по 9 марта все держатели карт ОТП Банка могут приобрести билет и получить его стоимость в виде бонусов. Это предложение особенно символично, ведь участие российского актёра в главной кинопремии мира отмечается именно просмотром фильмов.

Другие компании также присоединились к этому событию. В поисковых системах появилась скрытая пасхалка: при запросе «Оскар лучшие выступления» появлялась надпись «Юра, это может быть полезно». В «Яндекс Еде» предложили новый тост — теперь суп можно есть не только «за маму и папу», но и «за Юру»

Фото: изображение от Freepik

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