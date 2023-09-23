Как быть, когда ситуация кажется безвыходной

«С началом 2023 года мир сталкивается с рядом рисков, которые одновременно кажутся совершенно новыми и до жути знакомыми», — написано в «Отчёте о глобальных рисках 2023» Всемирного экономического форума. Первые годы текущего десятилетия открыли «особенно деструктивный период в истории человечества», и ближайшие 10 лет будут «уникальными, неопределёнными и турбулентными». Когда перемены происходят очень быстро, а кризисы случаются всё чаще и неожиданнее, популярным становится такой вид помощи, как кризисное психологическое консультирование.

По мнению психолога Дж. Каплана, кризис — это состояние неравновесия.

«Иногда сильно истощающий способности личности компетентно преодолевать проблемы или справляться с ситуацией», он сопровождается «неприятными психическими и физическими чувствами.

Если в критической ситуации мы не находим способов адаптации и не принимаем новые обстоятельства, переживания начинают действовать разрушительно на нас и нашу психику. По мнению Американской ассоциации консультирования, кризисное консультирование как раз помогает вернуть чувство контроля и ощущение безопасности в моменте и стабилизировать состояние.

Это особая форма помощи людям, которые находятся в состоянии психологического кризиса, вызванного тяжелыми жизненными ситуациями или стрессовыми событиями. В отличие от обычной психологической помощи, кризисное консультирование направлено на экстренную поддержку и решение текущих проблем.

Популярность кризисного психологического консультирования в последние годы значительно возросла. Это связано с тем, что современный мир стал более сложным и стрессовым, всё больше людей сталкивается с эмоциональным выгоранием. Вместе с этим появилось осознание важности ментального здоровья и позитивного влияния психологической поддержки.

Преимущества кризисного консультирования перед другими методами психологической помощи

● Доступность и оперативность

Кризисные психологи консультируют круглосуточно, а современные технологии и возможности позволяют выходить на связь практически из любой точки мира. Это избавляет людей от длительного ожидания помощи и предоставляет необходимую поддержку в самый трудный и нужный момент.

● Фокус на решение текущих проблем

Стандартные методы психотерапии часто требуют длительного времени. Но в

кризисных ситуациях важно быстро стабилизировать психологическое состояние. Кризисное консультирование направлено именно на немедленную поддержку и помощь в преодолении текущих, моментных трудностей.

● Целенаправленность

Кризисное консультирование даёт возможность достигать быстрых и конкретных результатов. Психологи предлагают практические рекомендации, которые можно применить немедленно.

Сотрудники Фонда психологической помощи «Быть Человеком» говорят, что кризисное консультирование предполагает возможность дать человеку опору на здесь и сейчас, чтобы он двигался дальше, чтобы не упал. Уже больше года психологи этого фонда оказывают помощь тем, кто оказался в острой кризисной ситуации.

Явными преимуществами кризисного психологического консультирования являются доступность, гибкость, оперативность и ориентированность на решение конкретной проблемы. Но стоит отметить, что оно не заменяет долгосрочную терапию. В зависимости от индивидуальных потребностей и характера кризиса человеку может потребоваться и более продолжительная поддержка.