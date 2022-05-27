Как дело Карима Масимова может повлиять на ход демократических преобразований

Политика
27 мая 2022

Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым озвучена задача – воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», пишет информационное агентство «Реалист». Однако выполнить данную задачу невозможно без проведения демократических реформ, уже анонсированных главой Казахстана.

Преобразования начнутся с глубоких изменений Основного закона, и 5 июня в республике пройдет референдум по внесению поправок в Конституцию. Они направлены на возврат страны к президентской модели и уходу от суперпрезидентской формы правления.

При этом авторы материала считают, что Казахстан только в начале пути, только учится слышать своих людей и говорить им правду. Например, о трагических событиях января 2022 г., вошедших практически в каждый казахстанский дом. В заключении находится немало непричастных к протестам людей. Как, например, экс-глава КНБ Казахстана Карим Масимов, который отказался отдать приказ стрелять в протестующих, и трое его заместителей. Ныне выясняется, что январские протесты не были частью какого-то заговора. Следовательно, Карим Масимов и его сотрудники не могут быть участниками несуществующего госпереворота.

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