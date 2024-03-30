Как EVB улучшает электромобильность в Топ-10 аэропортов Испании – Валенсии?

В связи с растущими глобальными опасениями по поводу изменения климата, использование электромобилей (EV) в Испании растет быстрыми темпами. Аэропорты, как жизненно важные транспортные узлы, активно адаптируются к этим тенденциям, исследуя инновационные бизнес-модели. В данной связи аэропорт Валенсии в Испании сотрудничает с EVB (суббрендом Beny, специализирующимся на интеллектуальных решениях для зарядки) для создания зарядной станции, оснащенной 80 зарядными устройствами переменного тока для электромобилей и 4 зарядными устройствами постоянного тока для электромобилей, предлагая удобные решения для зарядки. Успешная реализация этого проекта оживила деятельность аэропорта и ознаменовала значительный шаг в продвижении электромобильности в Испании.

Аэропорт оснащен 4 зарядными устройствами постоянного тока для электромобилей BADC82-D и 80 зарядными устройствами переменного тока для электромобилей BCPC-D2N-P, которые предлагают широкий спектр вариантов зарядки и обеспечивают быстрое и медленное пополнение энергии. Установка, тестирование и эксплуатация зарядной станции прошли без проблем, а зарядные устройства расположены в стратегических местах на парковке аэропорта, обеспечивая удобный доступ для пользователей. Это не только повышает стандарты обслуживания аэропорта, но и способствует положительному влиянию на экологию путешествий.

Аэропорт Валенсии, расположенный в восточном испанском городе Валенсия, функционирует как жизненно важный международный центр, способствующий значительному воздушному движению и логистической деятельности. Из последних данных Aena за 2023 год следует, что за год была осуществлена перевозка 9,95 миллионов пассажиров, выполнено 82 000 воздушных перевозок, а грузооборот составил 13,65 миллиона тонн, что ставит его в десятку самых загруженных аэропортов Испании. С ростом числа электромобилей растет спрос на парковку и зарядные устройства. Для удовлетворения этих потребностей руководство аэропорта модернизирует места для зарядки для повышения качества обслуживания и учета меняющихся предпочтений пользователей.

Интеграция 84 зарядных устройств для электромобилей EVB увеличила возможность обслуживание в аэропорту на 172 пункта зарядки, что заметно повысило качество обслуживания и укрепило конкурентное преимущество аэропорта.

Зарядные устройства для электромобилей предлагают разнообразную зарядную мощность и режимы, удовлетворяя разнообразные требования пользователей и улучшая их опыт в целом.

Аэропорт перешел от традиционной бизнес-модели к инновационной. Этот проект не только повысил коэффициент использования парковки аэропорта, но и расширил денежные потоки, обеспечивая доход от сборов за парковку и тарифов на зарядку электромобилей.

Распространение зарядных станций побуждает больше пассажиров выбирать электромобили, тем самым сокращая выбросы углерода и выступая за сохранение окружающей среды.

После развертывания зарядной станции в аэропорту Валенсии частые путешественники, использующие воздушный транспорт, выразили свое удовлетворение, заявив: «С установкой зарядных станций в аэропорту мое беспокойство о запасе ходе устраняется, и я знаю, что моя машина будет полностью заряжена по возвращении из деловых поездок. Кроме того, я могу удобно использовать быстрые зарядные устройства для подзарядки своего автомобиля при высадке членов семьи в аэропорту».