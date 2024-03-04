«Как Иван Пигарев сон изучал»: премьера документального фильма

В Москве в большом зале киноцентра «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт состоится премьера документального фильма «Как Иван Пигарёв сон изучал». Событие приурочено к Международному дню сна. С 21 марта фильм выходит в прокат. Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ.

Более ста лет ученые изучают физиологию сна. Ученый Иван Пигарёв провел сотни экспериментов и выдвинул новую гипотезу о предназначении сна. «Сон – не для мозга!» – говорит он. У него есть сторонники, а есть оппоненты. Пигарёвым восхищаются, с ним спорят, ему сочувствуют, с него берут пример. А еще Иван Николаевич — праправнук Тютчева, и его детство в Мураново в фильме неожиданно вплетается в историю научного поиска.

Этот фильм — об исследовании сна и жизни в науке.

В паблик ток после московской премьеры примут участие:

Юлия Киселева – режиссер фильма.

Николай Пигарёв – сын Ивана Пигарёва.

Михаил Лебедев – научный консультант и герой фильма, нейрофизиолог, PhD, профессор мехмата МГУ имени М. В. Ломоносова, главный научный сотрудник ИЭФБ РАН.

Александр Калинкин – герой фильма, к.м.н., руководитель центра медицины сна медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова.

С 21 марта фильм выходит в прокат в сети КАРО (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар) и в отдельных кинотеатрах (Новосибирск, Самара, Казань, Саратов, Тула и др.)

ФАКТЫ О ФИЛЬМЕ:

В работе над фильмом приняли участие пять докторов наук.

Специально для фильма был поставлен нейрофизиологический эксперимент на базе Сколтеха, научным консультантом был профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Лебедев.

В фильме есть реконструкция биохимического эксперимента середины XIX века, воспроизведенного специально для фильма научным консультантом Ириной Максимовой (факультет почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова). Реконструкцию снимали на химическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова.

В фильме есть уникальная кинохроника, снятая в московских научных лабораториях И. Н. Пигарёвым в 60-70 годы XX века. Зритель увидит ее впервые.

Один из эпизодов фильма снят во время Международного форума «Сон», который проходит на базе МГУ имени М. В. Ломоносова и собирает более 1000 специалистов по сну.